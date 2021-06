Nie tylko Lewandowski, inni piłkarze Polski też mają imponujące auta. Zwłaszcza Szczęsny

Euro 2020 w pełni. Jednak to nie o statystyki i technikę w sporcie tego typu chodzi na naszym portalu. Piłkarze polskiej reprezentacji są typowymi przedstawicielami ich zawodu, lubią luksusowe auta, ale też zdarzają się dosyć… zwyczajne. Poniżej zestawienie najciekawszych (czyt. luksusowych aut), ale także takich dosyć zwykłych, które posiadają lub posiadali nasi reprezentanci:

- Wojciech Szczęsny postawił na duże auta. W jego kolekcji znalazł się Bentley Bentayga z 4-litrowym silnikiem V8 z 550 KM na pokładzie. Innym dużym autem w kolekcji naszego bramkarza był Mercedes G63 AMG. Poza tymi dwoma widywana go jeszcze w Porsche 911 i w Rolls-Royce’sie Wraithcie.

- Kamil Glik wybrał producenta z Bawarii. W jego garażu swego czasu stało BMW i8, które po jakimś czasie zamienił również na BMW, ale X6.

- Łukasz Fabiański jest ambasadorem Lexusa, jednak jego początki były dosyć proste. Gdy miał 21 lat jeździł Volkswagenem Golfem III generacji.

- Wśród pomocników Grzegorz Krychowiak ma dosyć szeroki rozstrzał, jeśli chodzi o auta. 31-latek miał w swojej karierze Fiskera Karmę, Astona Martina Rapide, a także… hybrydową Toyotę RAV4. Chwilę po niej w garażu piłkarza znalazł się Bentley Continental GT.

- Karol Linetty lubuje się w niemieckich markach. Obecnie posiada auto z 435 KM mocy i 520 Nm momentu obrotowego. Prędkość maksymalna została ograniczona do 285 km/h, a sprint od 0 do 100 km/h uzyskuje w 4,5 s. Co to za pojazd? Mercedes-AMG GT 4 Door 53 4Matic+.

- Piotr Zieliński, czyli młody tata, jeździ Audi R8. Fotelik może się zmieści.

- Robert Lewandowski, czyli kapitan naszej drużyny narodowej. W ramach umowy sponsorskiej Audi z Bayrenem Monachium jeździ modelami RS6 i RS7. Jednak w garażu znaleźć można również wersję kabrio Bentleya Continentala GT, Mercedesa-Maybacha S560, Mercedesa G63 AMG czy Ferrari F12 Berlinetta. Pomyśleć, że wszystko zaczęło się od Matiza.

Większość naszych piłkarzy głównie wybiera BMW czy Mercedesy. Gdzieś znajdzie się Audi, ale jest w mniejszości. Obojętnie jednak, co wybierają, to raczej nie są to zwykłe i tanie auta.