Robert Lewandowski ma nowego Bentleya. Córka chciała takiego samego

Robert Lewandowski nie od dziś gustuje w brytyjskiej motoryzacji. Kilka lat temu widziano go na ulicach warszawy za kierownicą niebieskiego Bentleya Continentala. Teraz postawił na kolejny model w bardzo ciekawej specyfikacji.

Bentley Continental GT Convertible "Lewego" to wyjątkowo klasycznie skonfigurowany egzemplarz. Butelkowozielony lakier o dumnej nazwie "British Racing Green", klasyczne czarno-srebrne felgi i beżowa tapicerka to idealny zestaw na lato. Pod maską zapewne pracuje topowa 6-litrowa jednostka W12, która generuje niemałą moc 635 KM. Elegancki kabriolet do 100 km/h rozpędza się w niecałe 4 sekundy.

Jak to mówią - niedaleko pada jabłko od jabłoni. Córka Roberta Lewandowskiego, Klara, ma swojego Bentleya w bardzo podobnej konfiguracji. Różni je tylko skala, ale chyba żadnemu z nich to nie przeszkadza.