Nowy Opel Grandland oficjalnie. Zmiany nie ograniczają się do skasowania iksa

Opel mocno odświeżył swojego największego SUV-a

Po pierwsze, nazwa. Opel Grandland, podobnie jak niedawno Crossland, stracił z niej literę X. Po drugie, wygląd. Nie sposób tu raz jeszcze nie wspomnieć o mniejszym crossoverze - Grandland również otrzymał kompletnie przemodelowany przód. Zupełnie nową stylistykę Opla obserwujemy od niedawna. - Opel Vizor obejmuje cały przód, a filozofię stylistyczną kompasu da się zauważyć także z tyłu. Nazwę Grandland oraz logo z błyskawicą umieszczono pośrodku tylnej klapy. Kolejnymi akcentami są zderzaki i boczne panele, teraz lakierowane w kolorze nadwozia, a także czarne błyszczące oraz srebrne osłony podwozia - podsumowuje zmiany w oficjalnej informacji prasowej sam producent.

Zobacz wideo Do 2024 roku każdy model Opla w wersji zelektryfikowanej. Jak prezentuje się Grandland X Hybrid?

Nowy Opel Grandland - silniki

Na razie jest za wcześnie na konkrety dotyczące oferty silnikowej nowego Opla Grandlanda. Tę, wraz z nowym cennikiem, poznamy już latem. Do pierwszych kierowców SUV przyjedzie na jesieni. Na pewno wybrać będzie można klasyczną benzynę lub diesla, ale na razie Opel skupia się na ładowanych z gniazdka hybrydach. Te są dwie. Sercem bazowej jest silnik 1.6 o mocy 180 KM, który wspiera motor elektryczny, dając łącznie 225 KM mocy. Wyższa propozycja to już dwa silniki elektryczne, napęd 4x4 i aż 300 KM. Obydwie wg WLTP przejadą ok. 50 km.

Opel Grandland fot. Opel

Nowości w Grandlandzie

Z nowości warto wymienić adaptacyjne pikselowe reflektory IntelliLux LED. 168 elementów LED — po 84 na każdy reflektor zapewnia płynną adaptację wiązki świetlnej do warunków jazdy i otoczenia, bez oślepiania innych uczestników ruchu. Kolejna pozycja na liście to kamera termowizyjna Night Vision. Wykrywa ludzi i zwierzęta z odległości do 100 m przed samochodem jako obiekty cieplejsze od ich otoczenia. Night Vision i wskazuje ich położenie na 12-calowym ekranie wirtualnych zegarów.

A co we wnętrzu?

Sporego odświeżenia doczekało się także wnętrze, w którym pierwsze skrzypce grają dwa połączone ze sobą ekrany, nazwane Pure Panel. Środkowy ekran dotykowy o przekątnej do 10 cali jest ustawiony pod takim kątem, żeby kierowca mógł skoncentrować się na prowadzeniu pojazdu bez odrywania wzroku od drogi. Z kabiny poznikały też niektóre przyciski, ale najważniejsze funkcje (np. klimatyzacja) wciąż obsługujemy pokrętłami i przełącznikami. Grandland otrzymał także nowe fotele atestem niemieckiej Aktion Gesunder Rücken e.V. („kampanii na rzecz zdrowych pleców"), a całe wnętrze solidnie odświeżono.

Opel Grandland fot. Opel

Najciekawsze systemu nowego Opla Grandlanda

Lifting to też okazja do aktualizacji pokładowych systemów bezpieczeństwa i asystentów kierowcy. Nowością jest również zapewniający półautonomiczną jazdę Highway Integration Assist oferowany, dostępny z automatem. Adaptacyjny tempomat utrzymuje odległość od pojazdu poprzedzającego dostosowaną do zaprogramowanej prędkości, a także aktywnie pozycjonuje Grandlanda pośrodku zajmowanego pasa ruchu. Na bieżąco dostosowuje prędkość, potrafi także się zatrzymać i ponownie ruszyć.

Z innych ciekawych systemów nowego Grandlanda można wymienić: układ panoramicznych kamer zapewniający widok 360 stopni, asystenta automatycznego parkowania cz system martwego pola. Alarm przedkolizyjny z funkcją automatycznego hamowania awaryjnego, system wykrywania pieszych, ostrzeżenie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, wykrywanie zmęczenia kierowcy oraz tempomat.

