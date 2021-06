Odświeżone BMW X3 i X4 już są. Co się zmieniło?

BMW zaprezentowało odświeżone modele X3 i X4. Pierwsze, co się rzuci w oczy to powiększone nerki. Co prawda nie są tak duże jak w serii 4 czy M3 i M4, ale wyraźnie zostały zmienione w stosunku, co było dotychczas. Co najważniejsze X4 przejmuje wygląd przodu z modelu niższego. Nerki w obydwu przypadkach umiejscowione są w jednej ramie, a w przegrodzie pośrodku w zależności od wersji wyposażenia może znaleźć się kamera. Jeśli nie będzie po prostu wizualnie oddzielać obydwie nerki.

BMW X3 BMW

Patrząc na boki od wspomnianych nerek można spostrzec węże światła LED niż dotychczas. Przeprojektowano również przedni zderzak. Natomiast w tylnej części zmieniono światła, które mają przypominać kształtem skrzypce. Ale tylko w X3. Tylny zderzak w obydwu autach również przeprojektowano.

BMW X3 może się pochwalić wyborem 11 kolorów nadwozia, w tym nowy szary metalizowany Skyscraper, w pakiecie sportowym M metalizowany szary Brooklyn M oraz lakiery BMW Individual w kolorze czerwonego awenturynu i niebieskiego tanzanitu. W BMW X4 dostępny jest nowy lakier metalizowany w kolorze czerwieni Piemontu.

BMW X3 BMW

Do obu modeli dostępne są po raz pierwszy lakiery specjalne BMW Individual, w tym także lakiery matowe, m.in. także metalizowany Frozen Deep Grey.

Wnętrza odnowionych BMW X3 i X4

We wnętrzu producent zmienił podsufitkę i zmodernizował deskę rozdzielczą. Nawiewy znajdują się nad programowalnymi przyciskami od multimediów. Widać, że stylistycznie wszystko ma nawiązywać do serii 4.

W standardzie w X3 znalazł się większy ekran odpowiedzialny za multimedia i informacje o przekątnej 10,25 cala. Jest również opcja zamówienia większego ekranu dotykowego – 12,3 cala.

BMW X4 BMW

Pakiet Live Cockpit Professional jest natomiast standardem w modelu X4.

Natomiast konsola środkowa została żywcem wyciągnięta z serii 4.

Silniki i system aktualizacji

W modelu X3 dostępne będą:

trzy silniki spalinowe o zakresie mocy od 184 KM do 360 KM (wersja M)

trzy silniki wysokoprężne, dysponującymi mocą od 190 KM do 340 KM (wersja M)

jedna hybryda z 292 KM mocy

BMW X4 BMW

W modelu X4 natomiast producent zaoferuje:

trzy silniki benzynowe z mocą od 184 KM do 360 KM (wersja M)

trzy silniki diesla z 190 KM do 340 KM (wersja M)

Wszystkie modele mają w standardzie napęd xDrive i 8-stopniową skrzynię Steptronic.

Dzięki aplikacji MyBMW teraz można kontrolować stan naszego pojazdu za pomocą telefonu. Można zamykać i otwierać auto czy włączać nawiew. Także dzięki systemowi BMW 7 aktualizacje wykonywane są na bieżąco, przez co auto powinno mieć aktualną wersję systemów wspomagających, w tym również map.

Kiedy premiera?

BMW X3 i X4 będą świętować swoją premierę na targach motoryzacyjnych w Chengdu w Chinach (od 27 sierpnia do 5 września), a europejska premiera będzie miała miejsce na targach IAA w Monachium (7–12 września). Po rozpoczęciu produkcji w zakładzie Spartanburg w Stanach Zjednoczonych w sierpniu 2021 r. rozpocznie się wprowadzenie na rynek.