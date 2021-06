Gumowy asfalt może zalać Polskę. W Krakowie i Poznaniu już go znają

W Polsce znamy już go znamy. Gumowy asfalt (tzw. AMG) wykorzystano w kilkunastu lokalizacjach w całym kraju, w sumie na kilkudziesięciu kilometrach dróg. Te najsłynniejsze to wschodnia obwodnica Krakowa i trzeci pas autostradowej obwodnicy Poznania. Gumowy asfalt to mieszanka asfaltu drogowego z rozdrobnioną gumą z opon samochodowych. Dodatek gumowy stanowi co najmniej 15 proc. masy i pęcznieje pod wpływem reakcji z gorącym asfaltem. Na znacznie większą niż w Polsce skalę wykorzystuje się go m.in. w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i w Chinach. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego apeluje, by również w naszym kraju drogi częściej były budowane z gumowego asfaltu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kombajnem jechał po autostradzie A1. Policja publikuje nagranie

Gumowy asfalt ze zużytych opon

Jak podkreśla PZPO, drogi w technologii gumowego asfaltu mają znacznie lepsze parametry od innych istniejących technologii m.in. w zakresie:

długości okresów gwarancyjnych i międzyremontowych, dzięki większej elastyczności gwarantującej odporność na koleiny oraz niekorzystne warunki pogodowe (np. częste dobowe przejścia temperatury przez granicę 0 st. C),

zwiększenia bezpieczeństwa przez skrócenie drogi hamowania dzięki zwiększonej przyczepności, znacznego obniżenia poziomu hałasu pojazdów (dzięki strukturze wytłumiającej hałas kół nawet średnio o 2-5 dB, co skutkuje odczuciem wielokrotnie mniejszego hałasu w porównaniu do dróg betonowych).

Technologie gumowego asfaltu z zużytych opon w całym okresie utrzymania drogi dadzą inwestorowi korzyści finansowe, kierowcom większe bezpieczeństwo, a okolicznym mieszkańcom większy komfort życia. Surowiec gumowy z zużytych opon będących odpadem ma bardzo korzystny wpływ na niemal wszystkie właściwości mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych (AMG). Poza poprawą bezpieczeństwa szczególnie ważną zaletą tej technologii jest znaczne wyciszenie hałasu z dróg

- mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

Przed każdym skrzyżowaniem w Polsce stoi znak B-34. Tylko jest niewidzialny

Do wykonania kilometra warstwy ścieralnej z gumowego asfaltu na drodze ekspresowej wykorzystuje się ok. 3,4 tys. zużytych opon. Polskie firmy recyklingowe są już gotowe dostarczać gumowy surowiec ze zużytych opon w skali wystarczającej do rozpoczęcia krajowego programu budowy dróg z asfaltów modyfikowanych gumą.

PZPO chce państwowego wsparcia gumowego asfaltu

PZPO apeluje do Ministerstwa Infrastruktury, by to przygotowało stosowne wytyczne dla GDDKIA i samorządów, tak by uregulowano obecność dróg z gumowego asfaltu w przetargach.

Rak betonu niszczy S8. Przez słabe kruszywo. Drogowcy wiedzą już, jak z nim walczyć

Za wzór można wziąć federalny program budowy dróg z dodatkiem gumy ze zużytych opon, jaki na początku lat 90. wprowadził w USA prezydent George Bush

- wskazuje Maciej Jasiewicz, prezes Recykl S.A. Organizacja Odzysku.