Czerwcowy długi weekend zapowiada się słonecznie, a w Polsce w końcu ma się zrobić ciepło. Wielu kierowców ruszy więc nad morze, ale przed ruszaniem w trasę warto poświęcić chwilę, żeby zaplanować drogę. Na zachodzie Polski czekają nas spore utrudnienia. - W województwie zachodniopomorskim szczególną uwagę trzeba zwrócić na utrudnienia na przebudowywanym węźle drogowym Szczecin Kijewo na połączeniu autostrady A6 (wspólny przebieg z S3) i DK10 - ostrzega GDDKiA.

Utrudnienia przy Szczecinie

Utrudnienia dla kierowców związane są m.in. z przebudową jezdni autostrady A6 w stronę Gdańska/Świnoujścia. W rejonie węzła jezdnie autostrady miały jeszcze poniemiecką nawierzchnię z płyt betonowych w bardzo złym stanie. To spowodowało konieczność wprowadzenia ruchu jedną jezdnią - po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Konsekwencją ograniczenia przepustowości są zatory drogowe, które sięgają w weekendy od kilku do nawet 10 kilometrów.

Jak ominąć przebudowę?

Węzeł Szczecin Kijewo nie jest łatwy do ominięcia na trasie Świnoujście - południe kraju (droga ekspresowa S3) czy Gdańsk - Koszalin - Kołobrzeg - Szczecin (droga ekspresowa S6). Węzeł zlokalizowany jest na wspólnym przebiegu tych dróg. Dlatego GDDKiA radzi korzystać w długi weekend z dróg wojewódzkich, aby uniknąć zatorów. Proponuje dwa objazdy.

Jadąc S3 od południa na węźle Myślibórz, można zjechać na DW119 (dawna DK3), w Pyrzycach skręcić na DW106 i tą drogą można przez Stargard i Nowogard dojechać na wybrzeże.

Istnieje też możliwość jazdy od Gorzowa Wielkopolskiego DW151 przez Barlinek, Choszczno, Węgorzyno do Świdwina, gdzie zjedziemy na prowadzącą do Kołobrzegu DW162.

Na wakacje chwilowy koniec utrudnień

Drogowcy obiecują, że na czas wakacji uda się puścić ruch obiema jezdniami. Pozwoli to zmniejszyć utrudnienia w okresie największego wzmożenia ruchu. Po wakacjach droga znowu zostanie zwężona, żeby przebudować jezdnię w stronę Kołbaskowa. Całość prac ma zostać zakończona w połowie przyszłego roku.

