Żółte znaki z czołgami. Co oznaczają i czy kierowcy w ogóle muszą umieć je czytać?

Kierowcy podróżujący po Polsce mogą się momentami zdziwić. Powód? Bo np. przy drodze pojawiły się okrągłe znaki koloru żółtego przedstawiające wizerunek czołgu i zestaw mało zrozumiałych liczb. Prowadzący nie jest w stanie ich rozszyfrować? To na szczęście żaden problem. Bo fakt ten nie wynika z krótkiej pamięci czy braku uwagi na kursie na prawo jazdy, a tego że oznaczenia od W-1 do W-7 (tak w prawie o ruchu drogowym nazywają się te tablice) nie dotyczą prowadzących samochody osobowe. Stanowią informację tylko dla osób siedzących za kierownicą pojazdów wojskowych!

Żółte znaki z czołgami: jakie informacje wskazują?

Jakie dane przekazują żółte znaki z czołgami? Wskazują dopuszczalną masę całkowitą pojazdów wojskowych. Ta wyrażona jest w skali MLC (Military Load Classification). Poza tym tablice mogą informować np. o szerokości mostu czy szerokości i wysokości tunelu - umieszcza się je na początku trasy przejazdu pojazdów wojskowych oraz w pobliżu tuneli i mostów. Gdzie pojawiają się żółte znaki z czołgami? Głównie w pobliżu lokalizacji baz wojskowych, ewentualnie okresowo na terenach, na których planowane są np. międzynarodowe lub krajowe ćwiczenia wojskowe.

Żółte znaki z czołgami: nie dotyczą kierowców, ale ich… informują!

Kierowca może ignorować informacje zawarte na żółtych znakach z czołgami (W-1 - W-7). Czy to oznacza, że obecność tablic nie powinna go interesować w ogóle? No chyba nie do końca. Nietypowe oznaczenia stanowią bowiem pewien sygnał - nakazują kierowcy wzmożoną ostrożność i podpowiadają, że np. zza zakrętu może wyjechać kolumna pojazdów wojskowych. Jak się zachować w jej obecności? O tym opowiemy w materiale podlinkowanym poniżej.

