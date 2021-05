Na początek warto wskazać, że - mówiąc kolokwialnie - do stworzenia kolumny pojazdów wojskowych w sensie prawnym nie wystarczy, że na drodze pojawi się kilka ciężarówek w kolorze zielonym. Aby spełniały one wymogi kolumny, pierwszy i ostatni pojazd muszą zostać wyposażone w tablicę w kolorze pomarańczowym - to podstawa. Poza tym pojazdy po stronie kierowcy mogą posiadać niebieskie chorągiewki - zielony kolor obowiązuje ostatnie z aut, a do tego mają prawo poruszać się na światłach błyskowych.

Kiedy pojazd uprzywilejowany ma pierwszeństwo? Nie wystarczą niebieskie koguty

Kolumna wojskowa - jaką długość może mieć?

Przepisy określają również długość kolumny pojazdów wojskowych - w poszczególnych może poruszać się maksymalnie 20 pojazdów, przy czym odległości między pojedynczymi kolumnami to minimum 500 metrów. Czy kolumna wojskowa musi stosować się do przepisów ruchu drogowego? Co do zasady tak. Dotyczy to np. włączania się do ruchu - chyba że ruchem akurat kieruje Żandarmeria Wojskowa, a także jazdy przez skrzyżowanie.

Wyjątek dotyczy sytuacji, w której kolumna jest eskortowana przez pojazdy uprzywilejowane. Gdy radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi jedzie na początku oraz końcu kolumny pojazdów wojskowych, inny użytkownicy drogi są zobowiązani do ułatwienia jej przejazdu - w tym do zjechania np. na pobocze jeżeli jest to konieczne na danym odcinku.

Kolumna wojskowa - czy można ją wyprzedzać?

Czy można wyprzedzić kolumnę wojskową? Przepisy w tej kwestii są jasne. Jeżeli kolumna nie jest uprzywilejowana, a do tego warunki drogowe na to pozwalają (nie ma np. pasów lub skrzyżowania i linia jest przerywana), inni użytkownicy drogi mogą wyprzedzić kolumną wojskową. W trakcie manewru powinni jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze należy zachować szczególną ostrożność - tak żeby manewr przebiegał bezpiecznie. Po drugie nie należy wjeżdżać między pojazdy jadące w kolumnie - zabraniają tego przepisy.

Czy można wyprzedzić uprzywilejowaną kolumnę wojskową? Tak, ale wyłącznie poza terenem zabudowanym. Co więcej, kierowca powinien stosować się do identycznych zasad jak powyżej - zachować ostrożność i nie wjeżdżać między poszczególne pojazdy.