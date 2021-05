Ekstremalny pojazd dla listonosza. Teren, w którym jeździ również jest ekstremalny

Park Yellowstone może kojarzyć się z ładnymi widokami, naturą, misiem Yogi, a także z gorącymi źródłami. Innym może kojarzyć się z super wulkanem, który jak wybuchnie, to w sumie możemy się pożegnać z naszą planetą. Obojętnie jak się kojarzy, mało kto bierze pod uwagę, że jest to też ciężki teren, w szczególności zimą.

REKLAMA

Właśnie na okres zimowy powstał owy pojazd, który widzicie na zdjęciach. Jest to Ford F-550 Super Duty, który służy… do rozwożenia listów. W uproszczeniu. Zamiast typowej paki, ma skrzynie narzędziowe, w których można pomieścić listy i zaopatrzenie dla tych, którzy mieszkają w głębi parku Yellowstone, a zimą są odcięci od reszty świata.

Piekło w końcu zamarzło. Ford pokazał F-150 na prąd. Oto Lightning

Aby sobie poradzić w zimowych warunkach, auto ma zmodyfikowane zawieszenie, zmodernizowane osie i sporych rozmiarów koła – 560/60R 22.5. Opony wyraźnie wystają poza obrys auta, przez co trzeba było powiększyć nadkola. Zmieniono również przedni zderzak, który poza funkcją rozbijania tego, co jest przed autem to pozwala użytkownikowi mieć dostęp do silnika diesla o pojemności 6,7 litra.

W okresie zimowym, gdy poczty na tamtym terenie są zamknięte rusza właśnie ten Ford. Dwa razy w tygodniu odbywa podróż od długości 150 km, w obie strony. Z całą pewnością jazda takim potworem nie jest rutynowa.