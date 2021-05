Mandat za brak prawa jazdy. Zapłacisz go nawet, jak masz uprawnienia. Sprawdź kod

Mandat za brak prawa jazdy

Kierowca, który jedzie bez prawa jazdy (uprawnień), a zostanie złapany przez policję musi się liczyć z bardzo surowym mandatem. Ten wynosi w Polsce 500 złotych i zero punktów karnych. Dlaczego jako kary nie przewidziano żadnego punktu? Z prostego powodu - bez prawa jazdy nie ma ich, gdzie dopisać. To jednak wcale nie oznacza, że osoby jeżdżące bez uprawnień są bezkarne. Przy rażącym naruszaniu przepisów, a za takie można uznać poruszanie się pojazdem, do którego nie mamy uprawnień, policjant może zdecydować się na przekazanie sprawy do sądu. Wtedy kierowcy grozi już poważna grzywna. Sędzia może ukarać go grzywną w wysokości do 5000 złotych, a także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Zatrzymany przez policję kierowca bez uprawnień dostanie także zakaz prowadzenia dalszej jazdy. Musi przekazać pojazd osobie z odpowiednimi uprawnieniami albo zostawić go w bezpiecznym miejscu. Co w sytuacji, kiedy do zatrzymania doszło np. na drodze szybkiego ruchu? Jeśli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu, to ten musi zostać odholowany. Oczywiście na koszt kierowcy.

Mandat i ewentualna grzywna grozi wam także, kiedy jedziecie pojazdem, na który nie macie odpowiednich uprawnień, mając inne. Przykładowo z prawem jazdy kategorii B prowadzicie duży pojazd albo jedziecie motocyklem. Z oczywistych względów jesteście wtedy też traktowani, jakbyście nie mieli prawa jazdy. Można jeździć tylko tymi pojazdami, na które zdobyliśmy uprawnienia.

Prawo jazdy i kody ograniczeń - mandat

Każda niezgodność prawa jazdy z osobą lub pojazdem jest traktowana, jakby kierujący prowadził bez odpowiednich uprawnień. Macie wpisany w rubryce kod 01.06, a jedziecie bez okularów lub soczewek, to policjant potraktuje was, jakbyście w ogóle nie mieli prawa jazdy. Grozi za to 500 zł mandatu. Punktów karnych za takie przewinienie nie dostaniecie. Brzmi to skomplikowanie, ale wbrew pozorom jest bardzo logiczne. W myśl polskich przepisów mamy uprawnienia do kierowania pojazdami tylko i wyłącznie wtedy, kiedy stosujemy się do wpisanych kodów ograniczeń. Te wpisywane są przecież, kiedy kierowca rzeczywiście ma jakieś problemy ze zdrowiem albo potrzebuje w samochodzie specjalnych ułatwień. W pełni zdrowa i sprawna osoba w rubryce nr 12 nie będzie miała wpisanego żadnego kodu.

Przy drobnych przewinieniach może skończyć się na pouczeniu, ale z kodami ograniczeń nie ma żartów. Wróćmy do przykładu z okularami i soczewkami. Skoro lekarz stwierdził, że macie na tyle słaby wzrok, że ich potrzebujecie, a jedziecie bez, to znaczy, że stwarzacie zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Kara musi być dotkliwa. Zdobyliście uprawnienia na kategorię B pod warunkiem, że będziecie jeździć w okularach lub soczewkach. Bez nich tak naprawdę uprawnień nie macie.

Mandat za brak prawa jazdy - czy trzeba mieć dokument?

W świetle nowych przepisów podczas kontroli policji nie musimy mieć przy sobie prawa jazdy. Do tej pory brak dokumentu wiązał się z mandatem w wysokości 50 zł. Teraz kierowcom to już nie grozi. Co więcej - nie musimy mieć nawet zainstalowanej aplikacji. Policja poprzez terminale w radiowozach może sprawdzić, czy uprawnienia kierowcy zgadzają się z tymi, które deklaruje. Na wczorajszej konferencji Zespołu Cyfryzacji KPRM padło pytanie co w sytuacji, w której łącze internetowe nie będzie wystarczające, by policjant mógł sprawdzić w systemie uprawnienia kierującego.

Policja ma wgląd do rejestrów cyfrowych przez terminale w radiowozach. Jeśli zasięg jest słaby, można wykorzystać inne środki komunikacji, połączyć się z dyspozytorem na komendzie i poprosić o wgląd do systemu i zweryfikowanie danych kierowcy. Prowadziliśmy warsztaty z policją, są rożne scenariusze działań. Brak zasięgu nie będzie specjalnym problemem - mówił podczas konferencji minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM. Należy jednak pamiętać, że aplikacja mPrawo Jazdy honorowana jest tylko w Polsce. Jadąc za granicę nadal musimy mieć przy sobie fizyczny dokument.

