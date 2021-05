Czy na autostradzie można stracić prawo jazdy za prędkość?

51 km/h poza terenem zabudowanym. Granica obowiązuje?

Od kilkunastu miesięcy rządzący przymierzają się do przeniesienia przepisów obowiązujących w terenie zabudowanym także na drogi poza miastami. Co to może oznaczać? Że po przekroczeniu dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h, kierowca straci uprawnienia do kierowania pojazdami na 3 miesiące. Zapis dotyczyłby również autostrady - tym samym ryzyko utraty prawa jazdy za prędkość w przypadku dróg szybkiego ruchu stałoby się realne. Stałoby się, ale jeszcze nie teraz. Powód? Stosowne przepisy na razie nie zostały wprowadzone. I perspektywa czasowa ich obowiązywania jest ciągle odsuwana.

REKLAMA

Rząd zapowiadał nowe przepisy o prawie jazdy i przejściach na lipiec. Znowu są przekładane

Kiedy na autostradzie można stracić prawo jazdy za prędkość?

Czy to oznacza, że na autostradzie nie można stracić prawa jazdy za prędkość? No właśnie nie do końca. Bo już dziś obowiązują przepisy, które pozwalają na odbieranie uprawnień prowadzącym drastycznie przekraczającym dostępne limity szybkości jazdy. I pierwszym z przykładów jest stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli kierowca popełni takie wykroczenie, a policjanci je ujawnią, mogą odebrać mu prawo jazdy. Co więcej, na miejscu zdarzenia prowadzący nie dowie się na ile ma wstrzymane uprawnienia. Decyzję w tej sprawie podejmie bowiem sąd.

Art.86 par. 3 Kodeksu wykroczeń: W razie popełnienia wykroczenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę prowadzącą pojazd Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3.

Co oznacza stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu?

Kiedy zbyt szybka jazda zostanie uznana za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego? Przesłanek ustawowych jest kilka. Po pierwsze czyn musi wynikać z zachowania nieostrożnego - a np. jazda z prędkością 300 km/h nawet na autostradzie takim czynem jest. Po drugie kluczowe jest powstania realnego, konkretnego i bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I w tej kwestii zapisy są raczej mało precyzyjne. A więc funkcjonariusze spokojnie mogą uznać, że drastyczne przekroczenie dozwolonej prędkości tworzy realne zagrożenie - bo zawsze można stracić np. panowanie nad pojazdem i spowodować karambol.

Zobacz wideo Kierowca stracił panowanie nad pojazdem na autostradzie i uderzył w barierkę oddzielającą pasy ruchu

Utrata prawka na autostradzie: uważaj na punkty karne!

To jednak nie koniec przypadków, w których na autostradzie można stracić prawo jazdy za prędkość. Bo możliwość taka dotyczy też przekroczenie dozwolonej ilości punktów karnych. Zakładając że prowadzący będzie poruszał się w aucie z szybkością wyższą o ponad 50 km/h od dopuszczalnego limitu, do jego konta wraz z ujawnieniem wykroczenia dopisanych zostanie 10 punktów karnych. I punkty te mogą spowodować przekroczenie dopuszczalnego limitu 24 punktów karnych (kierowcy ze stażem wynoszącym co najmniej rok). Skutek? Prowadzący straci uprawnienia.

Czasami prawko odbiera policja na miejscu kontroli drogowej, a czasami kierowca otrzymuje wezwanie dotyczące zwrotu dokumentu od starosty. Co musi zrobić żeby odzyskać uprawnienia? Konieczne jest sprawdzenie jego umiejętności, a to w bezpośredni sposób oznacza powtórny egzamin na prawo jazdy. Dopiero po jego zaliczeniu i złożeniu stosowanego wniosku w wydziale komunikacji, prowadzący odzyska dokument. Co w sytuacji, w której kierowca ma prawo jazdy krócej niż rok? Po pierwsze otrzymuje niższy limit punktów - ma do dyspozycji 20. Po drugie po utracie prawka za punkty musi udać się nie na egzamin, a ponownie zacząć od kursu na prawo jazdy.