Autostrada A18 już otwarta. Bomba zostanie zdetonowana na poligonie

Saperzy z Bolesławca poinformowali o odnalezionym podczas przebudowy autostrady A18 niewybuchu. Od 9 rano trwało zabezpieczanie terenu i wydobywanie bomby. Saperzy wywieźli ją na poligon, gdzie zostanie zdetonowana.

A18 to tzw. "najdłuższe schody Europy". Będzie remont

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację kolejnego odcinka autostrady A18. Południowa nitka DK18 (od miejscowości Iłowa do Golnic) to stara nawierzchnia wybudowana przez Niemców w latach 30. XX wieku. Trasa ta stanowiła fragment autostrady Berlin - Wrocław. W 2006 roku po przebudowie oddano do użytku północny fragment 16-kilometrowego odcinka A18. Nawierzchnia południowej jezdni przypomina betonowe płyty i jest sporą niedogodnością dla podróżujących tą trasą kierowców.

Umowa na przebudowę i dostosowanie do parametrów autostrady ponad 16 kilometrów drogi krajowej nr 18 została podpisana. To odcinek, który zaczyna się cztery kilometry przed węzłem Iłowa, a kończy na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego. Kontrakt o wartości ponad 175,1 mln zł został zawarty z firmą Budimex.

Południowa jezdnia drogi krajowej nr 18 bywa złośliwie nazywana "najdłuższymi schodami Europy". Rzeczywiście jej stan był przez wiele lat zawstydzający. Na szczęście ten czas przechodzi do historii. Dzięki podpisywanej dzisiaj umowie jesteśmy pewni, że południowa część województwa lubuskiego zyskuje bezpieczną i komfortową drogę w parametrach autostradowych

- mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

To już trzecia podpisana umowa na dostosowanie DK18 do standardów autostrady. Dla kierowców oznacza to, że w 2023 roku będą oni mogli bez przeszkód jeździć autostradą A18, która po stronie polskiej łączy się z A4, a na granicy państwa z niemiecką autostradą A15. Po zakończeniu zadania do sieci autostrad w Polsce dołączy ponad 70 km odcinek nowej, wybudowanej według najwyższych standardów bezpieczeństwa, dwujezdniowej autostrady A1.

Wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie. Prace na jezdni południowej będą polegać głównie na wymianie nawierzchni i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła Iłowa oraz budowa urządzeń infrastruktury technicznej i związanej z ochroną środowiska (np. przejścia dla zwierząt).