Niedługo znów się zacznie. Żółty pył na samochodach. Czym jest i jak się go pozbyć?

Żółty pył na samochodach: co to za pył?

Wiosna to czas, w którym zdecydowanie wydłuża się dzień, pojawiają się pierwsze naprawdę wysokie temperatury, a do tego warunki drogowe stają się dobre. To jednak jeszcze nie oznacza, że kierowcom brakuje zmartwień. Bo jednym z głównych staje się żółty pył na samochodach. Czym tak naprawdę jest? Co oznacza? I jak się go pozbyć? Pył na samochodzie to w większości przypadków nic innego jak pyłki drzew iglastych - głównie sosny i świerku. Te w okolicy kwietnia i maja każdego roku najpierw są kumulowane na drzewach i w ich okolicach, a następnie rozsiewane przez wiatr na okoliczne parkingi. Pył trafia na nadwozie też m.in. w czasie opadów deszczu - wtedy opada z powietrza.

Pyłki drzew czy pył saharyjski?

Jedna z legend motoryzacyjnych głosi, że żółty pył na samochodach to nie pyłki drzew, a pył saharyjski. Pogląd taki jest jednak błędny. Powód? Pył saharyjski nawet jeżeli dotrze do Polski i osadzi się na karoseriach aut - a takie sytuacje zdarzają się, nie ma jasnego odcienia żółtego, a raczej przypomina zwykły, ale bardzo drobny piasek. Pojazd w takim przypadku wygląda dokładnie tak samo, jakby jego nadwozie zostało zakurzone podczas jazdy po polnej drodze.

Żółty pył na samochodach: czy jest szkodliwy dla lakieru?

Czy żółty pył na samochodach jest szkodliwy dla lakieru? Całe szczęście nie. I choć nie powoduje powstawania uszkodzeń, to jeszcze nie oznacza że można go całkowicie ignorować. Szczególnie że tworzy mało estetycznie wyglądającą warstwę na nadwoziu, a do tego jest brudzący - można nim zabrudzić ubranie np. w drodze do pracy. Jak się pozbyć pyłu z samochodu? Nie jest to specjalnie trudne. Wystarczy mycie auta - chociażby na modnych myjniach bezdotykowych. Co ważne, pył z karoserii należy spłukać chociażby czystą wodą, ewentualnie wodą przy użyciu detergentu. W takim przypadku lakier odzyskuje blask.

Jakie błędy może popełnić kierowca podczas czyszczenia żółtego pyłu z samochodu? Pod żadnych pozorem pyłków nie można zrzucać z auta "na sucho". Razem z pyłem szmatka, ręcznik papierowy czy gąbka będzie bowiem zbierać zebrane na nadwoziu drobinki piasku. A te są w stanie skutecznie porysować powierzchnię lakieru. Pojawienie się żółtego pyłu na samochodzie to niestety nie koniec. Bo parkując pojazd pod drzewem można spodziewać się tego, że na nadwoziu pojawią się również klejące plamy. O sposobie walki z klejącymi plamami na samochodzie opowiedzieliśmy w innym materiale. Link do tekstu poniżej.

