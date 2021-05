Klejące plamy na samochodzie. Jak skutecznie zmyć brudy z drzew z nadwozia?

Parkowanie pod drzewem co do zasady nie jest dobrym pomysłem. Powód? Zawsze na karoserię auta może spaść gałąź, ewentualnie drzewa są często domem dla ptaków. A te zapaskudzą nadwozie swoimi odchodami. To jednak nie jedyne powody. Bo np. wiosną lub latem z drzew często kapie kleista substancja czy też żywica, która skutecznie pokrywa lakier w pojeździe, a do tego jest trudna do usunięcia. Jak skutecznie zmyć brudy z drzew z nadwozia? Pierwsza rada jest najważniejsze - bo przede wszystkim należy działać szybko! W przeciwnym razie lakier może zostać trwale uszkodzony - pojawią się na nim odbarwione plamy.

Szyba w samochodzie musi być czysta. Jeśli nie jest, można dostać 500 zł mandatu

Soki z drzew na lakierze: jak je usunąć?

W sytuacji, w której na nadwoziu pojawiły się plamy z soków z drzew, a kierowca zareaguje tego samego dnia, problem powinna usunąć już jedna wizyta na myjni. Należy nadwozie dokładnie pokryć szamponem i odczekać chwilę. Konieczne będzie też rozprowadzenie środka gąbką lub szczotką - oczywiście delikatne rozprowadzenie tak, aby nie uszkodzić powierzchni lakieru. Po spłukaniu i osuszeniu nadwozia klejące plamy z soków z drzew powinny zniknąć - ewentualnie kierowca naniesie kilka drobnych poprawek.

Usuwanie żywicy z powierzchni lakieru. To prawdziwe wyzwanie!

Zdecydowanie większy problem dotyczy żywicy, bo ta może nie odpuścić bez specjalistycznej chemii. I w tym punkcie warto zrobić dość ważne zastrzeżenie - kierowca nie powinien eksperymentować z rozpuszczalnikiem czy innymi środkami silnie żrącymi. W przeciwnym razie może uszkodzić lakier. A to nawet kilkukrotnie wywinduje koszty naprawy, a do tego sprawi, że nadwozia stanie się np. bardziej narażone na działanie korozji. Do usuwania żywicy z lakieru służy specjalistyczna chemia, ewentualnie czasami benzyna ekstrakcyjna.

Sposób użycia środków do usuwania żywicy z nadwozia samochodu jest prosty - nanosi się je punktowo, odczekuje chwilę oraz ściera plamę suchą i czystą szmatką. Środki do usuwania żywicy z lakieru przyjmują formę płynów, aerozoli lub spray`ów. Ceny? Te startują już od 10 zł - a same produkty są dostępne przede wszystkim w sklepach motoryzacyjnych lub większych marketach na działach moto.

Klejące plamy na samochodzie. Jak zapobiegać ich powstawaniu?

Kierowca, który raz pozbędzie się problemu klejących plam na samochodzie po parkowaniu pod drzewem, będzie się zastanawiał jak na przyszłość zabezpieczyć lakier. Oczywiście najlepiej byłoby parkować pojazd z dala od soków i żywicy. W polskich warunkach to może się okazać niewykonalne. Warto zatem pomyśleć np. o umyciu nadwozia i jego woskowaniu. W takim przypadku tworzy się na lakierze warstwę ochronną, która utrudni możliwość przywarcia zabrudzeniom.