Via Carpatia ciągle w budowie. Nowy fragment S19 poprowadzi przez Siemiatycze

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę na budowę nowego fragmentu trasy S19. Mowa o 25-kilometrowym odcinku Malewice - Chlebczyn. W przetargu zwyciężyła turecka firma Koiln Insaat Sanayi ve Ticaret, która złożyła najtańszą ofertę. Wybudowanie nowego fragmentu będzie kosztowało 665,21 mln zł.

Najdrożsi odrzuceni

W przetargu ogłoszonym we wrześniu 2020 roku wpłynęło osiem ofert. Pięć zmieściło się w szacunkach GDDKiA, trzy oferty zostały odrzucone. Najtańszą ofertę, na kwotę 665,21 mln zł, złożyła firma turecka. Najwyżej, bo na 887,14 mln zł, wyceniło kontrakt konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud, przekraczając przy tym szacunki, które w przetargu wynosiły 831 mln zł.

Teraz musimy odczekać 10 dni - tyle czasu mają konkurenci na złożenie ewentualnych odwołań od decyzji GDDKiA. Jeśli ich nie będzie i Prezes Urzędu Zamówień Publicznych skontroluje postępowanie przetargowe z wynikiem pozytywnym, to podpisanie umowy planowane jest w drugim kwartale tego roku. Budowa zaplanowana została na lata 2022-2025.

Estakadą przez Bug

Odcinek S19 Malewice - Chlebczyn to najbardziej na południe wysunięty fragment S19 na Podlasiu. Przekracza rzekę Bug i wchodzi na obszar województwa mazowieckiego w rejonie miejscowości Chlebczyn i Sarnaki. Będzie miał 25 kilometrów długości i ominie od zachodu Siemiatycze, wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta oraz przekroczy dolinę Bugu estakadą o długości 658 metrów. Powstająca trasa S19 będzie drogą dwujezdniową, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku z dodatkowymi pasami awaryjnymi.

Zaplanowane są dwa węzły drogowe - Siemiatycze Północ, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą wojewódzką nr 690, oraz Siemiatycze Południe, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą krajową nr 62 w kierunku Drohiczyna i Sokołowa Podlaskiego.

Via Carpatia, S19 Malewice - Chlebczyn GDDKiA

Via Carpatia - jedna z najważniejszych tras nie tylko w Polsce

Via Carpatia to europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozrusza handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. W Polsce Via Carpatia w znacznej mierze będzie się pokrywać z drogą ekspresową S19. 570-kilometrowa S19 to ekspresówka, przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów, Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś. Politycy często nazywają ją "drogą życia" dla wschodniej Polski.

Via Carpatia, droga ekspresowa S19 GDDKiA