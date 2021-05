Korytarz życia: czyli z lewej na lewo, prawej na prawo, a środka. No właśnie!

Aby przekonać się o tym, jak duże jest natężenie ruchu na drogach, wystarczy pojawić się w centrum dużego miasta po godzinie 15. Korki są wszechobecne. I co gorsze, zatory drogowe dotyczą nie tylko zwykłych kierowców, ale też kierowców pojazdów należących do służb ratunkowych. Skutek? Czasami karetka czy straż pożarna ma poważny problem z dotarciem np. na miejsce wypadku. A w kwestii udzielenia niezbędnej pomocy medycznej liczy się nie tyle każda minuta, co często sekunda.

Korytarz życia: przepis został rozszerzony

Przez lata zasada korytarza życia stanowiła umowę dżentelmeńską między kierowcami aut osobowych a karetek czy wozów strażackich. I choć był przepis zobowiązujący do ułatwienia przejazdu pojazdom uprzywilejowanym, niestety w praktyce nie zawsze sprawdzał się. Powód? Kierowcy nie do końca wiedzieli jak się zachować, gdy stali w korku, a za nimi pojawiała się karetka na sygnale. Właśnie dlatego sytuację postanowił unormować ustawodawca. Zapisał w przepisach nie tyle obowiązek tworzenia korytarza życia, co sprecyzował jak on powinien wyglądać. Zmiany zostały przegłosowane 16 października 2019 roku i weszły w życie 6 grudnia 2019 roku.

Do końca roku 2019 kwestię ułatwiania przejazdu samochodom służb ratunkowych regulował art. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. I nadal to on stanowi wykładnię. Na mocy nowelizacji został jednak rozszerzony o trzy dodatkowe ustępy.

art. 9 ust. 2 określa zasady tworzenia korytarza życia,

art. 9 ust. 3 wskazuje, że samochody stojące w korku mają możliwość wjechania na pobocze czy pas rozdzielający jezdnię podczas tworzenia korytarza życia,

art. 9 ust. 4 określa iż prowadzący nie może włączyć się do ruchu za pojazdem uprzywilejowanym i tak jak on korzystać z korytarza życia.

Z prawej na prawo, z lewej na lewo - zasady korytarza życia

Zasada tworzenia korytarza życia jest bardzo prosta. Przepisy mówią wyraźnie, że samochody znajdujące się na lewym pasie ruchu uciekają w lewą stronę, a pojazdy z prawego pasa w prawą stronę. Reguła ta w oczywisty sposób dotyczy dróg dwupasmowych. Co jednak z pasem środkowym lub pasami środkowymi na drodze wielopasmowej (np. autostradzie)? Przepisy i na taki przypadek mają przygotowany scenariusz.

Korytarz życia: 3 pasy i co wtedy?

Kierowcy pojazdów stojących na pasie lub pasach środowych mają zjechać maksymalnie na prawą stronę. W ten sposób w części pasa skrajnie lewego i sąsiadującego stworzony zostanie korytarz dający możliwość przejazdu samochodom należącym do służb ratunkowych. Formalizacja zasad postępowania w czasie tworzenia korytarza życia oznacza jeszcze jedno. Dała większą możliwość karania kierowców za utrudnianie przejazdu pojazdom służb ratunkowych. Ile wynosi mandat za brak korytarza życia? Prowadzący otrzyma grzywnę o wysokości od 50 do 500 zł.