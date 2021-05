Jak jeździć na suwak? Przypominamy zasady i wyjątki

Jazda na suwak jest obowiązkowa w Polsce od 6 grudnia 2019 roku. I choć początkowo zapis dotyczący tej kwestii budził wiele kontrowersji, kierowcy i tak musieli się do niego stosować. Powód? Ustawodawca obwarował go wysoką sankcją. Jeżeli patrol policji stwierdzi, że kierowca nie stosuje się do jazdy na suwak, mandat może wynieść od 20 do 500 zł. Funkcjonariusze uznają bowiem, że prowadzący uniemożliwiając wjazdu innym kierowcom, utrudnia ruch pojazdów w danym miejscu.

Jazda na suwak: kiedy obowiązuje?

Stworzenie prawnego wymogu jazdy na suwak ma jeden cel - chodzi o usprawnienie ruchu w miejscach, w których co najmniej dwa pasy łączą się w jeden. Może to dotyczyć nie tylko punktów, w których jezdnia zawęża się, ale też np. prowadzone są prace remontowe. To jednak nie koniec wymogów narzuconych przez prawo. Bo jazda na suwak obowiązuje przede wszystkim w sytuacji, w której występuje punktowe spowolnienie ruchu, a pojazdy jadą ze znacznie ograniczoną prędkością.

Jazda na suwak: na czym polega?

W sytuacji, w której na odcinku drogi kończy się jeden z pasów ruchu, a do tego doszło do wyraźnego zredukowania prędkości przejazdu, pojazdy na pasie pozwalającym kontynuowanie jazdy mają obowiązek wpuścić przed siebie jedno auto z pasa kończącego się lub dwa auta - gdy kończą się pasy po prawej i lewej stronie. Nazywa się to jazdą naprzemienną.

Kiedy jazda na suwak nie obowiązuje?

Definicja jazdy na suwak z automatu wymusza powstanie sytuacji, w których obowiązek wpuszczania pojazdów poruszających się zamkniętym pasem ruchu, przestaje funkcjonować. Przypadków takich nie brakuje. Kiedy jazda na suwak nie obowiązuje?

jeżeli samochód nie dojechał do końca znikającego lub zablokowanego pasa ruchu,

jeżeli samochód porusza się pasem dedykowanym do skrętu w prawo lub lewo,

jeżeli pojazd włącza się do ruchu - pasem włączającym np. ze stacji benzynowej,

jeżeli dany odcinek drogi nie jest zakorkowany - przepisy mówią o jeździe ze znacznie ograniczoną prędkością,

jeżeli na danym odcinku drogi tylko jeden z pasów jest zakorkowany.

