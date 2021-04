Żółte tablice dostało 16 maluchów. Ale to muscle cary i mercedesy kochają Polacy

Z raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR dowiadujemy się, że w zeszłym roku nad Wisłą przebyło dokładnie 2060 pojazdów z żółtymi tablicami rejestracyjnymi. Większość z nich (56,2 proc.) to samochody osobowe, ale zarejestrowano także sporo zabytkowych motocykli (30,9 proc.). Reszta to m.in. samochody ciężarowe, motorowery, ciągniki rolnicze, minibusy, autobusy oraz przyczepy. Co ciekawe, żółte tablice dostały także dwa quady.

Większość klasyków stanowią samochody z lat 1980-89 (35,8 proc.) i 1970-79 (24,6 proc.). Kolejna grupa to 1960-69, stanowiąca 15,38 proc. ogółu. Samochody starsze niż 1960 r. to około 10 proc. wszystkich rejestracji. A co z najmłodszymi youngtimerami? 12,96 proc. to auta z lat 1990-99. 1,21 proc. to z kolei auta z roczników młodszych niż 2000 r. Najstarsze zabytkowe samochody zarejestrowane w Polsce w 2020 r. toamerykański Maxwell z 1909 roku oraz Ford T z 1915 roku. Z kolei najmłodszym był Ford Crown Victoria z 2011 roku. Tak młode samochody mogą dostać żółte tablice np. kiedy są częścią kolekcji. Najstarszym motocyklem jest wyprodukowany w 1927 roku niemiecki NSU oraz o rok młodszy Harley-Davidson. A najmłodszym jest Royal Enfield z 2006 roku.

Jakie zabytkowe samochody najczęściej rejestrują Polacy?

Oto pierwsza dziesiątka najczęściej rejestrowanych w 2020 r. marek. Zdecydowanym dominatorem rynku klasyków nad Wisłą jest Mercedes. Dużym zainteresowaniem cieszą się także klasyczne samochody z USA.

Mercedes - 310 szt. Ford - 103 szt. Fiat - 71 szt. Chevrolet - 68 szt. BMW - 60 szt. Volkswagen - 51 szt. Audi - 31 szt. Jaguar - 29 szt. Volvo -27 szt. Cadillac - 27 szt.

Wśród modeli również prym wiedzie Mercedes. Wysoko znalazły się także Ford Mustang oraz Chevrolet Corvette, a do dziesiątki załapał się także polski Fiat 126p.

Mercedes Klasy S - 102 szt. Mercedes Klasy E - 81 szt. Ford Mustang - 62 szt. Mercedes SL - 54 szt. Chevrolet Corvette - 49 szt. Volkswagen Golf - 24 szt. Jaguar XJ - 22 szt. BMW serii 3 - 19 szt. Mercedes Klasy C - 19 szt. Fiat 126p - 16 szt.

Bydgoskie Klasyki Nocą Fot. Roman Bosiacki / Agencja Gazeta