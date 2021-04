Cztery tunele na S1 pomiędzy Milówką a Przybędzą. Trudne słowa i świetne zdjęcia

Budowa mostów i drążenie tuneli to zawsze drogowe tematy, które interesują nawet tych, którzy na co dzień w ogóle nie zawracają sobie głowy budowami dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad doskonale o tym wiem. Dlatego tak chętnie pokazywano nam zdjęcia powstającego Mostu Południowego w Warszawie, nie dawno mogliśmy się przejechać tunelem pod Ursynowem, a teraz zabrano nas na południe Polski na budowę drogi ekspresowej S1. To bardzo ważna ekspresówka, która docelowo ma mieć około 142 km i połączyć granicę ze Słowacją w Zwardoniu z Pyrzowicami, gdzie połączy się z autostradą A1. Już zbudowano ponad 75 km, a kolejne kilometry powstają. Część S1 przebiegnie tunelami.

REKLAMA

Odcinkowy pomiar prędkości w Warszawie. Na A1 OPP płonie, czas by kierowcy zwolnili na S8

- Zabezpieczyliśmy już skarpę czołową portalu TD-2, na którym zlokalizowane są tunele TD-2.1 i TD-2.2. Tunele znajdują się w zboczu masywu Barania Góra, w południowo-wschodnim stoku wzniesienia Żarek (667 m n.p.m.) i częściowo północno-wschodnim stoku wzniesienia Mała Barania (659 m n.p.m.) - Białożyński Groń. Teraz wznawiamy drążenie czwartego tunelu TD-2.2 położonego w ciągu jezdni w kierunku Żywca - informuje nas GDDKiA w najnowszym komunikacie.

Zobacz wideo 83-latek jechał pod prąd na ekspresówce S1 w Bielsku-Białej. Było o krok od tragedii

Dużo trudnych słów i ciekawych zdjęć

W komunikacie można też znaleźć sporo informacji o postępach prac i jeszcze więcej trudnych słów. Tunel TD-2.2 jest już wykonany na długości ok. 16,5 m, a tunel TD-2.1 osiągnął już długość około 94 m w kalocie, 64 m w sztrosie. Na długości 61 m wykonany jest spąg. Na portalu południowym TD-1 drogowcy drążą równoległych tuneli. W tunelu TD-1.1 doszli w górotworze na około 58 metr. Tunel TD-1.2 na chwilę obecną ma długość około 14 metrów.

Tunele na budowie S1 pomiędzy Milówką a Przybędzą fot. GDDKiA

Tunel TD-1

Tunel będzie się składał z odcinka TD-1.1 (jezdnia w kierunku na Zwardoń) o długości użytkowej ok. 834 m (technicznej ok. 850 m) oraz odcinka TD-1.2 (jezdnia w kierunku na Żywiec) o długości ok. użytkowej 807 m (technicznej ok. 823 m). GDDKiA podaje, że tunel w wyłomie ma mieć około 12 m szerokości i 9,5 m wysokości, a odległość pozioma między osiami pary tuneli wyniesie od 41 do 42 m. Tunel posiadał będzie trzy poprzeczne przejścia ewakuacyjnych pomiędzy komorami. Nachylenie tuneli TD-1.1 i TD-1.2 wynosić będzie ok. 2 proc. w kierunku południowym.

Tunel TD-2

Tunel będzie się składał z odcinka TD-2.1 (jezdnia w kierunku na Zwardoń) o długości użytkowej ok. 984 m (technicznej ok. 1000 m) oraz odcinka TD-2.2 (jezdnia w kierunku na Żywiec) o długości ok. 975 m (technicznej ok. 991 m). Przekrój poprzeczny ma kształt podkowiasty. Gabaryty tunelu w wyłomie wynosić będą około 12 m szerokości i 9,5 m wysokości, a?odległość pozioma między osiami pary tuneli wyniesie od 33,5 do 37,5 m. Tunel posiadać będzie trzy poprzeczne przejścia ewakuacyjne pomiędzy komorami.

tunele na budowie S1 pomiędzy Milówką a Przybędzą fot. GDDKiA

tunele na budowie S1 pomiędzy Milówką a Przybędzą fot. GDDKiA

tunele na budowie S1 pomiędzy Milówką a Przybędzą fot. GDDKiA

tunele na budowie S1 pomiędzy Milówką a Przybędzą fot. GDDKiA

tunele na budowie S1 pomiędzy Milówką a Przybędzą fot. GDDKiA