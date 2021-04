Przegląd 4+ i Motorcraft Service w Fordzie. Co to jest i ile kosztuje?

Przegląd 4+ Forda. Co dostaniesz w pakiecie?

Co to jest Przegląd 4+ w Fordzie? To nic innego jak przegląd serwisowy. Unikalność tej oferty wynika jednak nie tylko z nazwy, ale też opiera się na zakresie usługi. Bo po pojawieniu się Fordem w ASO kierowca może liczyć na wymianę oleju silnikowego wraz z filtrem, wymianę filtra powietrza, kontrolę w sumie 30 elementów w pojeździe oraz... 12-miesięczny pakiet pomocy drogowej Assistance 12 ważny na terenie całej Europy.

Co tak naprawdę daje Ford Assistance 12? To bezpłatna usługa obowiązująca przez 12 miesięcy. W jej ramach kierowca może liczyć na pomoc drogową i w miarę możliwości naprawę pojazdu w drodze. Jeżeli usterka jest zbyt skomplikowana, aby udało się ją usunąć na miejscu, samochód zostanie darmowo holowany do najbliższego autoryzowanego serwisu Forda, a właściciel będzie mógł kontynuować podróż. Otrzyma bowiem samochód zastępczy, bilet na pociąg lub samolot, ewentualnie zakwaterowanie w hotelu.

Ile kosztuje Przegląd 4+ Forda?

Ile kosztuje Przegląd 4+ w Fordzie? To zależy od posiadanego przez kierowcę modelu. W przypadku samochodów osobowych (z wyłączeniem Focusa RS i Mustanga), Transita Courier i Tourneo Courier cena przeglądu wynosi 599 zł. Posiadacze Transita, Transita Connect, Tourneo Connect, Transita Custom i Tourneo Custom wizyta w ASO kosztuje 699 zł. 899 zł należy zapłacić za przegląd Forda Rangera i Mustanga.

Ford Assistance 12 choć już stanowi dużą wartość dodaną programu Przegląd 4+, jeszcze nie wyczerpuje wszystkich opcji, które amerykański producent daje swoim klientom. Bo osoby korzystające z usług autoryzowanej sieci marki mogą też zdecydować się na Ford Gwarancję 12. Za kwotę 199 złotych marka przedłuży właścicielowi auta gwarancję nawet do 10 lat lub 200 tys. km.

Ford Motorcraft Service: co to jest i ile kosztuje?

Ford podczas projektowania usług serwisowych pamięta też o samochodach używanych. Dowód? Stanowi nią usługa Motorcraft Service. To opcja wizyt w ASO skierowana do pojazdów, które są eksploatowane dłużej niż 4 lata. Co ma na celu? Pokazanie, że autoryzowana stacja nie musi oznaczać wysokich kosztów napraw, a jednocześnie gwarantuje wysoki standard kontaktów z klientem oraz profesjonalizm wykonanych napraw.

Ford Motorcraft Service | Tani serwis dla starszych Fordów

Podstawą w przypadku obsługi posprzedażowej używanych pojazdów jest niska cena usługi. Ile kosztuje przegląd w ramach Ford Motorcraft Service? 279 zł. Za tą sumę wizyta w serwisie zakłada wymianę oleju, filtra oleju i filtra powietrza. Kwota ta dotyczy zarówno samochodów osobowych, jak i dostawczych. Co z pozostałymi częściami? Na nie Ford przygotował atrakcyjne oferty. Dzięki temu ceny obsługi serwisowej powinny być atrakcyjne w stosunku do warsztatów działających poza siecią ASO.