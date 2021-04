BMW zapatrzyło się na Maybacha i powstała dość ciekawa seria 7. Jednak tylko dla Chińczyków

BMW 760Li Shining Shadow Special Edition to specjalna wersja flagowej limuzyny bawarskiego producenta, która została zaprezentowana na targach w Szanghaju.

BMW serii 7 Shining Shadow Special Edition – dobrze znany wygląd

Oczywiście to, na co wszyscy zwrócą uwagę to dwukolorowe nadwozie. Srebrny od góry i bordowe od dołu. Skojarzenia od razu poszybują w stronę Mercedesa i jego Maybacha. Takie malowanie zgrabnie podkreśla zakrzywienia karoserii i nadaje autu w odbiorze pewnego rodzaju siłę. Taki malowanie wymaga od techników poświęcenia więcej czasu. BMW twierdzi, że malowanie Shining Shadow zajmuje im od sześciu do siedmiu dni. Całość dopełnia zestaw 20-calowych felg ze stopu aluminium.

BMW 760Li Shining Shadow Special Edition BMW

W kabinie natomiast dominuje biel za sprawą skóry Merino, która została przeszyta w romby. Całość dopełnia czarny lakier fortepianowy. W tylnej części znalazły się dwa siedzenia, oczywiście rozkładane z funkcją masażu i rozkładane stoliki. Na oparciach siedzeń przednich znalazły się natomiast ekrany, aby podróżujący mieli wgląd do funkcji samochodu i wyboru multimediów.

Pod maską specjalnej wersji serii 7 na Chiny znalazł się silnik V12 o pojemności 6 litrów, który generuje 584 KM. Sprint od 0 do 100 km/h pokonuje w 3,8 s. Jednak trzeba jedno przyznać, w takim aucie liczy się wygoda, a nie czas potrzebny do osiągnięcia 100 km/h.

BMW 760Li Shining Shadow Special Edition zostanie wyprodukowane w ilości 25 sztuk I wszystkie trafią jedynie na rynek chiński.