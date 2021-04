EVOS, czyli chiński Ford zaprezentowany w Szanghaju

Ford EVOS to pierwszy pojazd spod błękitnego owalu, który w większości został zaprojektowany w Chinach i który będzie tam produkowany. Odpowiedzialna za niego jest spółka joint venture Changan Ford.

Ford EVOS – co to właściwie jest?

Jest to pięciodrzwiowy pojazd, którego przód przypomina innego Forda, który również występuje w Chinach – SUV-a Equator. Podobnie jak u konkurencji EVOS nad grillem usytuowany ma pasek świetlny, który ma łączyć światła do jazdy dziennej. Do tego po bokach ma wysuwane klamki, a kształt auta z profilu według Forda ma przypominać Mustanga Mach-E.

Na tyle zauważyć można nawiązanie i do konkurencji i do tego, co mamy na przedzie. Światła rozciągają się po całej szerokości nadwozia tworząc w pewnym sensie klamrę. Stwarza to wrażenie jakby auto było zamknięte przez te dwa paski świetlne z przodu i z tyłu.

EVOS zaprezentowany w Szanghaju miał dwukolorowe nadwozie, pomarańczowe akcenty, zarówno na zewnątrz, jak i w środku i 19-calowe felgi.

W środku pierwsze, co się rzuci w oczy to panel z ekranem, o szerokości ponad 1 metra. Podobny zamysł mamy już od kilku lat w Mercedesie czy ostatnio w Hondzie E. Cyfrowy zestaw wskaźników ma rozmiar 12,3 cala i jest połączony z ekranem dotykowym o rozdzielczości 4K i mierzącym 27 cali.

Do obsługi multimediów i innych funkcji auta zastosowano SYNC + 2.0 firmy Ford z technologią AI firmy Baidu. Na pokładzie znalazł się również Wirtualny Asystent Osobisty. Podobnie jak w przypadku Mustanga Mach-E czy nowego F-150 w EVOS-ie znalazła się funkcja zdalnej aktualizacji systemu i map. Właściciele tego ostatniego nie będą musieli udawać się do dealera by załadować nowe oprogramowanie, które będzie również zawierało nowe dodatki i poprawki błędów wykrytych przez firmę.

Na ten moment nie ma informacji, co znajdzie się pod maską. Najprawdopodobniej będzie to hybryda. Szczegółowych danych technicznych również nie podano. Wiadomo tylko tyle, że auto ma być wyposażone w system jazdy autonomicznej na poziomie drugim.

Ford EVOS niestety nie trafi do Europy, ani do Stanów Zjednoczonych. Jest to produkt dostępny wyłącznie na rynek chiński.