Pijani kierowcy - kary. Nawet 5 lat więzienia, 10 pkt. karnych, zakaz i tysiące złotych

Nidy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu. Rano po imprezie - też nie

Organizm potrzebuje więcej czasu na pozbycie się alkoholu, niż mogłoby się wydawać. Wbrew pozorom jedzenie tylko wydłuża czas trzeźwienia. Za kieliszek wódki i jedno piwo możesz trafić za kratki, bo po ich wypiciu w twoim organizmie będzie nieco ponad 0,5 promila alkoholu. Tę, z pozoru niewielką dawkę twój organizm będzie spalał przez sześć godzin. Jeśli w takim stanie zatrzyma cię drogówka, potraktuje cię jak przestępcę - wynik powyżej 0,5 promila nie jest już wykroczeniem.

Jazda po spożyciu alkoholu vs. jazda w stanie nietrzeźwości

W Polsce kierowca może mieć maksymalnie 0,2 promila. To dopuszczalna dawka alkoholu, do której nie grożą mu żadne konsekwencje. Jeśli nie przekroczymy 0,2 promila, to w świetle polskiego prawa jesteśmy trzeźwi. Problemy się zaczynają, kiedy kierowca ma więcej. Alkomat podczas kontroli wskaże:

Między 0,2 a 0,5 promila, to mówimy o jeździe po spożyciu alkoholu .

. Ponad 0,5 promila? W tym wypadku to już stan nietrzeźwości.

To kluczowa różnica. W pierwszym przypadku mówimy o wykroczeniu, a stan nietrzeźwości - to już przestępstwo.

Ile czasu po wypiciu można prowadzić samochód? W święta to pytanie pada częściej niż zwykle

Jazda po spożyciu alkoholu - kara, konsekwencje

Jeśli kierowca ma w wydychanym powietrzu od 0,2 do 0,5 promila alkoholu to oznacza, że popełnił wykroczenie. Kary i tak są bardzo surowe i dotkliwe. Złapanie kierowcy w stanie po spożyciu alkoholu wcale nie kończy się tylko na mandacie i punktach karnych. Sprawa i tak trafia do sądu i to on podejmuje ostateczną decyzję o karze. Kierowcy grozi:

Grzywna w wysokości od 50 do 5000 zł lub areszt do 30 dni.

lub areszt do 30 dni. Zakaz prowadzenia pojazdów od sześciu miesięcy do trzech lat .

. Dziesięć punktów karnych.

Jazda w stanie nietrzeźwości - kara, konsekwencje

Powyżej 0,5 promila mówimy już o przestępstwie i znacznie ostrzejszych karach. Tutaj również nie ma sztywnych reguł, a konsekwencje zależą od decyzji sędziego. Pijany kierowca może dostać:

Karę grzywny, ograniczenia wolności lub karę więzienia. Nawet do pięciu lat.

Zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat .

. Kara pieniężna od 5 do 60 tysięcy złotych. Przekazywana jest na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Dziesięć punktów karnych.

Jeszcze ostrzej karany jest pijany kierowca, który doprowadzi do wypadku.

Wypadek bez ofiar śmiertelnych - więzienie do 4,5 toku, zakaz prowadzenia od 3 do 15 lat, kara finansowa od 10 do 60 tysięcy złotych.

Wypadek z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią - więzienie od 2 do 12 lat, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, kara finansowa od 10 do 60 tysięcy złotych.

Katastrofa w komunikacji z ofiarami śmiertelnymi - więzienie od 3 do 12 lat, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, kara finansowa od 10 do 60 tysięcy złotych.

Dlaczego kary dla pijanych kierowców są tak nieprecyzyjne?

Kary za jazdę po alkoholu są uzależnione od ilości alkoholu w organizmie kierowcy i tego jak poważnego czynu się dopuścił. Już za samą jazdę w stanie po spożyciu w Polsce czekają dotkliwe konsekwencje. Jednak te najpoważniejsze kary zarezerwowano dla osób, które w sposób skrajny zagrażają bezpieczeństwu innych użytkowników dróg. Więzienie i kary finansowe liczone w grubych tysiącach przeznaczone są dla pijanych kierowców, którzy swoim zachowaniem doprowadzą do tragedii na drodze. Sądy muszą mieć taką broń, żeby jak najmniej osób wsiadała za kierownicę po alkoholu. Niestety. Na niektórych działa tylko bat.

Jazda po alkoholu - recydywa

Jeśli kierowca zostanie złapany po raz drugi na jeździe w stanie nietrzeźwości, to może być pewny, że sad nie potraktuje go ulgowo. Grozi mu więzienie od trzech miesięcy do pięciu lat, zakaz prowadzenia pojazdów od trzech do piętnastu lat oraz świadczenie pieniężne od 10 do 60 tysięcy. Policja złapie taką osobę po raz trzeci? Kara finansowa to te same widełki, ale pijany kierowca dostanie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i znowu trafi do więzienia. Na okres od trzech miesięcy do pięciu lat.

Ile czasu po wypiciu można prowadzić

Żadne internetowe narzędzie nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ma uniwersalnego przelicznika, który powie, ile możemy wypić i bez konsekwencji prowadzić samochód. Dlatego regularnie, w na łamach Moto.pl przypominamy jedną, prostą zasadę: Piłeś? Nie jedź! Każdy organizm reaguje inaczej. Ważne jest tempo picia, to, co jemy, ile spaliśmy, ile ważymy. Internetowe kalkulatory promili podają wartości orientacyjne i uśrednione - nie są żadną wskazówką. Prawdę powie tylko dobrej jakości alkomat. Ważne, żeby nie badać się chwilę po wypiciu - wtedy wynik będzie niewiarygodny. Z alkomatu za darmo skorzystasz na policyjnych komisariatach, a na wybranych stacjach benzynowych za kilkuzłotową opłatą.

Twój organizm potrzebuje średnio dwóch-trzech godzin na spalenie 20 g czystego alkoholu. Taka ilość znajduje się w 50 g wódki. 100 ml wina to 12 g etanolu, a piwo - 25 g. W przypadku kobiet czas potrzebny na pozbycie się alkoholu z organizmu jest jeszcze dłuższy.

