Audi A7 L, czyli przedłużana wersja modelu Sportback. Chińczycy będą zadowoleni

Modele na rynek chiński zawsze czymś się wyróżniają. Zazwyczaj długością. Nawet BMW serii 3 ma tam swoją odmianę Long. Teraz przyszła pora na Audi A7 z literą „L”, która zadebiutowała na targach motoryzacyjnych w Szanghaju.

Audi A7 L – z czym to się je?

A7 L zostało opracowane przez spółkę joint venture SAIC-VW. Jak sugeruje „L” w nazwie jest to luksusowe auto z przedłużonym rozstawem osi do 3026 mm. Długość całego auta to 5076 mm. Zmieniając A7 Sportback w wersję sedan, Audi musiało także zmienić kilka elementów stylistycznych. Inaczej idzie linia auta, powiększono tylne okna i zmieniono klapę bagażnika. Pojawił się też wyraźny spojler i zmienione tylne światła LED.

Audi A7 L w wersji First Edition będzie początkowo sprzedawane w całych Chinach. W standardzie znalazło się zawieszenie pneumatyczne i skrętne wszystkie koła. Produkcja zostanie ograniczona do 1000 sztuk. Każdy egzemplarz tej edycji dostępny będzie z turbodoładowanym silnikiem V6 o pojemności 3 litrów. Produkuje on 340 KM mocy i 500 Nm momentu obrotowego. Napęd przenoszony jest na wszystkie koła za pomocą siedmiobiegowej dwusprzęgłowej automatycznej skrzyni biegów.

Pojazd będzie budowany w ramach spółki joint venture SAIC-VW w zmodernizowanej fabryce w Szanghaju od końca tego roku. Oprócz wspomnianego silnika w wersji First Edition, Audi ma oferować także A7 L z 2-litrową jednostką z turbodoładowaniem.