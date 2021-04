Mandat za przejście po pasach na czerwonym świetle. Ile wynosi?

Nie od dziś wiadomo, że pieszy w starciu z samochodem czy motocyklem nie ma dużych szans. I statystyki drogowe bardzo jasno to pokazują. Każdego roku nawet 40 proc. ofiar wypadków to piesi. Jak duże liczy oznacza ten wskaźnik? W roku 2019 na polskich drogach zginęło 793 pieszych uczestników ruchu. Jak to zmienić? Ustawodawcy postawili na prawną ochronę pieszych. I choć mogą oni liczyć na preferencyjność przepisów, nie są też bezkarni. Dlatego popełniane przez nich wykroczenia również zostały obwarowane mandatami karnymi.

Mandat za przejście po pasach na czerwonym świetle to… 100 złotych!

Jaka grzywna czeka na osoby wchodzące na przejście dla pieszych na czerwonym świetle? Kara wynosi 100 złotych. Czy mandat za przejście po pasach na czerwonym świetle może być niższy? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak wykroczenie zakwalifikują funkcjonariusze policji. Gdy uznają, że np. pieszy wszedł na pasy bezpośrednio przed jadący samochód, grzywna będzie miała wartość 50 złotych. Czy mandat za przejście po pasach na czerwonym świetle wiąże się z punktami karnymi? Wykroczenia dla pieszych nie są nimi obwarowane.

W przypadku mandatu za przejście po pasach na czerwonym świetle warto wspomnieć o tym, że kara jest wyjątkowo… niska. Wtargnięcie na jezdnię w sytuacji, w której samochody poruszają się w cyklu z zielonym sygnałem tworzy naprawdę duże zagrożenie. Bo po pierwsze kierowca może nie zauważyć pieszego. Po drugie możliwe jest też to, że prowadzący zauważy osobę wchodzącą na przejście na czerwonym świetle i podejmie reakcję, ale zahamować nie zdąży auto jadące za nim. Skutkiem może być kolizja czy wypadek.

Mandat za przejście po pasach na czerwonym świetle. Czy powinien być wyższy?

Czy zatem mandaty dla pieszych powinny zostać zwiększone? Być może nie we wszystkich przypadkach, ale w tak kluczowych jak mandat za przejście po pasach na czerwonym świetle bez wątpienia tak. Kilkukrotne podwyższenie kary sprawiłoby, że ta stałaby się prawdziwą sankcją i mogłaby przynieść skutek w postaci poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach.

