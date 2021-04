Zielona strzałka: mandat nawet 500 zł! Nie zatrzymasz się? Zapłacisz!

Status zielonej strzałki został unormowany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. Co ono określa? Że nawet w sytuacji, w której sygnalizator główny pokazuje sygnał czerwony, kierowca może wjechać na skrzyżowanie. Aby otrzymał taką możliwość w pełni legalnie i bez groźby otrzymania mandatu, muszą pojawić się trzy okoliczności.

Zielona strzałka to nie zielone światło. Przepis, o którym zapominamy od razu po egzaminie

Strzałka warunkowa: jak się zachować na skrzyżowaniu?

sygnalizator musi być wyposażony w sygnał w kształcie zielonej strzałki,

na ogół zielona strzałka pozwala na skręt w prawo,

są jednak też stosowane zielone strzałki w lewo,

konieczne jest zatrzymanie pojazdu przed linią zatrzymania lub sygnalizatorem,

przed linią zatrzymania lub sygnalizatorem, kierowca musi się upewnić, że nie utrudni ruchu innym uczestnikom,

pojazdom posiadającym zielony sygnał lub pieszym czy rowerzystom na pasach.

Zasady dotyczące korzystania z warunkowego skrętu przy włączonej zielonej strzałce są jasne. Poznaje je każdy kierowca na kursie prawa jazdy. I choć w "L-ce" czy na egzaminie stanowią one świętość, po zdobyciu uprawnień wielu prowadzących nie stosuje się do przepisów. Jakie błędy popełniają? Najczęściej jedynie zwalniają przed sygnalizatorem - nie zatrzymują się. Tak postępuje nawet 90 proc. prowadzących.

Czemu trzeba się zatrzymać przed zieloną strzałką?

Skąd wziął się obowiązek zatrzymania przed sygnalizatorem, gdy świeci się zielona strzałka? Wynika on chociażby z tego, że za sprawą pojazdów stojących na czerwonym świetle przed sygnalizatorem (gdy droga ma więcej niż jeden pas ruchu), kierowca może nie zauważyć pieszego znajdującego się na pasach, rowerzysty na przejeździe dla rowerzystów lub pojazdu wjeżdżającego na zielonym świetle na skrzyżowanie. A to może doprowadzić do powstania zdarzenia drogowego w postaci kolizji czy nawet wypadku.

Zielona strzałka: mandat będzie wysoki! A do tego punkty karne!

Przejechanie na warunkowym skręcie bez zatrzymania jest wykroczeniem. Ile wynosi mandat za zieloną strzałkę? Taryfikator określa wysokość kary na kwotę od 300 do 500 złotych. Ostateczna wartość grzywny jest uznaniowo wskazywana przez funkcjonariusza. Dodatkowo do konta prowadzącego dopisanych zostanie 6 punktów karnych. Mandat za zieloną strzałkę jest tak wysoki, bo ma napiętnować często popełniany na polskich drogach błąd. A błąd jest tym bardziej brzemienny w skutkach, że może tworzyć realne niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów.