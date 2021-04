GDDKiA określa stan zaawansowania prac budowlanych na 90 proc., ale na filmie widać, że ostatnie 10 proc. może zająć dużo czasu. Jeszcze niedawno określano orientacyjny termin otwarcia tunelu prowadzącego do Mostu Południowego na czerwiec 2021 roku. Trudno w to uwierzyć, a dopiero uruchomienie przejazdu tunelem pomoże rozładować ruch, który korkuje Ursynów oraz ciąg komunikacyjny ulic Dolina Służewiecka i Sikorskiego, którymi kierowcy objeżdżają warszawskie osiedle.

Na całej długości (2,3 km) tunelu w obu jego nawach przy krawędzi jezdni już powstało odwodnienie liniowe, które posłuży do odprowadzania płynów z powierzchni jezdni. To ważna część systemu odwodnienia, kanalizacji deszczowej, przeciwpożarowej i drenażowej. Wzdłuż kanału co 60 m są rozmieszczone przegrody przeciwpożarowe służące wygaszaniu cieczy w przypadku jej zapłonu. Jednocześnie kanał umożliwia szybkie usunięcie rozlanych cieczy z jezdni.

To pewnie kwestia pory dnia, ale na filmie nie widać wielu pracujących robotników. Za to można się przekonać, że w tunelu zostało zakończone układanie nawierzchni betonowej. Po jego drugiej, wschodniej stronie trwają prace nad dokończeniem brakujących łączników z resztą obwodnicy.

Z zachodniej ursynowskiej strony nawierzchnia betonowa jest już całkowicie gotowa i trwa montaż ekranów przeciwhałasowych przy wjeździe. Natomiast w tunelu są prowadzone prace wykończeniowe. Wszystkie wnęki awaryjne i techniczne muszą być wyposażone w systemy bezpieczeństwa i zarządzania ruchem.

W tej chwili trwa budowa podwaliny oraz montaż okładzin ścian tunelu. Wkrótce będą wykonywane również zbrojenia i szalunki obramowań przejść awaryjnych oraz uszczelniania ścian szczelinowych i oczepów. Pod sufitem zamontowano już wszystkie oprawy oświetleniowe i wentylatory strumieniowe.

Zobacz wideo Przejazd nowym tunelem pod Ursynowem. GDDKiA opublikowała film

Oficjalny termin oddania tunelu pod Ursynowem to drugi kwartał 2021 roku

Po zakończeniu wszystkich prac będzie trzeba doprowadzić do stanu użyteczności otoczenie wjazdów i zakończyć roboty brukarskie. W tej chwili trwają prace drogowe i brukarskie na odcinku przy al. KEN, ul. Rosoła i do ul. Cynamonowej.

Gdy to się stanie, Południowa Obwodnica Warszawy będzie gotowa. Podobno wykonawca ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy, firma Asaldi, stara się o przedłużenie terminu zakończenia prac tłumacząc ten wniosek opóźnieniami związanymi z pandemią oraz mrozami.

Tunel pod Ursynowem jest ostatnim odcinkiem kluczowego fragmentu trasy S2. Ważnego nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ale i podróżujących przez stolicę. Trzeba przyznać, że gdy tunel zostanie skończony, będzie prezentował się imponująco.

Już teraz robi dobre wrażenie. Na opublikowanym filmie można go dokładnie obejrzeć. Tunel ma długość ponad dwóch kilometrów i dwie nawy komunikacyjne oraz trzecią wentylacyjną. Tunel pod Ursynowem to ostatnia część Południowej Obwodnicy Warszawy. Będzie najdłuższym tego typu obiektem w Polsce.

Obwodnica Warszawy fot. GDDKiA