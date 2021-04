Nowy Nissan Qashqai już wyceniony w Polsce. Prawie 100 tys. za SUV-a

Nissan Qashqai zadebiutował w 2006 r. rozpoczynając modę na SUV-y. Europa oszalała na punkcie samochodów tego typu. Nowy Qashqai urósł i został zbudowany na innej platformie (CMF-C). Wydłużył się o 35 mm, szerokość wzrosła o 32 mm, a wysokość - o 25 mm. Zwiększono także rozstaw osi o 20 mm. To wciąż kompaktowy SUV, który znakomicie odnajdzie się w mieście, ale nowa platforma i większe rozmiary mają się przełożyć na znacznie przestronniejsze wnętrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Recenzujemy odświeżonego Nissana X-Trail z nowym silnikiem

Bagażnik jest większy o 74 l. Z kolei pasażerowie na tylnej kanapie mają o 28 mm więcej miejsca na nogi. Pomyślano też o przedniej części kabiny, gdzie kierowca siedzi troszkę dalej od pasażera, a obydwoje nad głową mają o 15 mm więcej miejsca. Nissan chwali się także schowkami, wygodnie rozmieszczonymi uchwytami na kubki oraz wejściami USB. Ambicją nowego SUV-a Nissana jest bycie prymusem segmentu pod względem praktyczności i przestronności.

Nissan Qashqai 2021 fot. Nissan

Znany silnik w nowej odsłonie

Znany z poprzedniego modelu silnik benzynowy 1.3 DIG-T uzupełniony został technologią mild hybrid. Litowo-jonowy akumulator zapewnia dłuższe okresy działania systemu Stop&Start, szybszy rozruch, a w wersjach z automatyczną przekładnią Xtronic - funkcję żeglowania (jazdy wybiegiem do zatrzymania).

W kabinie pojawił się duże cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala, który kierowca może skonfigurować według swoich upodobań oraz dodatkowy, 10,8-calowy kolorowy ekran przezierny HUD (Head-Up Display), który zapewnia największy w tym segmencie rozmiar obrazu. Analogicznie do modelu drugiej generacji, nowy Qashqai dostępny jest w pięciu wersjach wyposażenia: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna oraz Tekna+.

Sam na sam z nowym Nissanem Qashqai. To sprytnie zaprojektowany samochód. Oto 10 przykładów

Nissan Qashqai 2021 - cennik

Podstawowa wersja Visia startuje z progu cenowego 98 800 zł. Dostajemy silnik o mocy 140 KM, a także m.in. system wykrywania pieszych i rowerzystów, asystent przejazdu przez skrzyżowanie i zmiany pasa ruchu, inteligentny tempomat, systemy rozpoznawania znaków drogowych i ostrzegania przed kolizją, czujniki martwego pola, tylne czujniki parkowania czy system eCall. Komfort zapewnią przednie reflektory Bi-LED, elektrycznie regulowane lusterka, elektrycznie sterowane szyby, klimatyzacja, wielofunkcyjna kierownica, zegary z kolorowym 7-calowym wyświetlaczem TFT oraz system audio z 4 głośnikami.

Nissan Qashqai 2021 fot. Nissan

Wyższa wersja wyposażenia Acenta dostępna jest już od 116 900 zł. Różni się od wersji podstawowej przede wszystkim 17-calowymi aluminiowymi felgami, elektrycznie składanymi lusterkami bocznymi, systemem I-Key z przyciskiem uruchamiania silnika i dostępem bezkluczykowym. W tej wersji mamy też syustem audio z sześcioma głośnikami i automatyczną dwustrefową klimatyzację. Pojawiła się też tylna kamera oraz wycieraczki z czujnikiem deszczu. W fotelu kierowcy jest dodatkowa opcja elektrycznej regulacji odcinka lędźwiowego.

N-Connecta to trzeci poziom wyposażenia oferowany w modelu Qashqai. Tu ceny rozpoczynają się od 125 000 zł. Wyróżnia go system kamer 360°, cyfrowe zegary, nawigacja NissanConnect z 9-calowym wyświetlaczem, oświetlenie konsoli centralnej, gniazda USB (typu C) z przodu i z tyłu oraz 18-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich. Wersję N-Connecta można dodatkowo spersonalizować dodając do niej np. panoramiczne okno dachowe, relingi czy 10,8-calowy wyświetlacz head-up.

Nowy Nissan Qashqai jest naprawdę nowy. Znowu chce wyznaczać trendy i ma kilka mocnych kart

Nissan Qashqai 2021 fot. Nissan

Tekna to jeden z najwyższych poziomów wyposażenia w ofercie Nissana. Tu ceny Qashqaia zaczynają się od 140 900 zł. W porównaniu do trzech poprzednich, ta wersja oferuje 19-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich, światła LED, bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika, relingi, panoramiczne okno dachowe i system wspomagania kierowcy ProPILOT z Navi-Link. Do tej wersji domówić można system audio BOSE z 10 głośnikami.

Tekna+ to topowa wersja wyposażenia z cenami zaczynającymi się od 153 900 zł. Na pokładzie mamy system I-Key, który zapamiętuje ustawienia foteli i lusterek, system audio BOSE z 10 głośnikami, skórzaną tapicerkę, a dodatkowo siedzenia kierowcy i pasażera posiadają funkcję masażu.

Nissan Qashqai 2021 fot. Nissan

Nissan Qashqai 2021 fot. Nissan