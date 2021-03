Mansory ponownie bierze na warsztat Cullinana. Jest jego jeszcze więcej i świeci

Mansory, znany tuner w świecie motoryzacji tworzy dosyć… oryginalne projekty. Obojętnie jednak, co o nich mówić, zawsze wywołują jakąś reakcję, a z całą pewnością zainteresowanie. Rok temu niemiecka firma wzięła już na warsztat Cullinana, teraz zdecydowano się ponownie się za niego zabrać.

Mansory Cullinan – zielona bestia i piekło krów

Rolls od Mansory pomalowany został na brytyjską sportową zieleń i jest jego więcej zarówno pod względem luksusu, jak i elementów. Niemcy zdecydowali się zainstalować cztery końcówki wydechu i sporych rozmiarów spojler dachowy. Znalazło się również miejsce na sztuczne otwory wentylacyjne na tylnym słupku. Wszystko po to by Cullinan przypominał bardziej sportową odmianę.

Na przedzie tuner wyposażył auto w podświetlany grill, prawdopodobnie inspiracja do tego pochodziła z najnowszego Ghosta czy BMW X6. Do tego zmieniono przedni zderzak i dołożono dodatkowe światła LED do jazdy dziennej.

Czy wnętrze można zrobić jeszcze bardziej ekskluzywne? Można. Co prawda krowy nie będą zachwycone, ale właściciel już tak. Wszystkie praktycznie powierzchnie, wliczając bagażnik pokryte są skórą. Wykorzystano falisty wzór. Kremowe elementy, połączone z białą skórą dają poczucie przytulności, a drugi najważniejszy materiał, czyli drewno, tylko to potęguje.

Mansory Cullinan – moment obrotowy to podstawa

Sercem przerobionego Rolls-Royce’a jest silnik V12, twin-turbo o pojemności 6.75 L. Po przeróbkach od Mansory produkuje teraz 610 KM mocy i 950 Nm momentu obrotowego. Jeśli chodzi o drugą wartość, to ma większą niż wersja Black Badge. Pomimo swojej sporej wagi, Cullinan rozpędza się od 0 do 100 km/h w 5 s., a prędkość maksymalna wynosi 280 km/h.

Jak to często bywa z zewnątrz szorstki, wewnątrz baranek. Tak samo jest z Rolls-Roycem Cullinanem od Mansory. Z zewnątrz atletyczny, a w środku przytulny. Natomiast o gustach się nie rozmawia.