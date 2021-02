Rolls-Royce Phantom Tempus, czyli czas, gwiazdy i bezkres uniwersum

Kolejna niezwykła wersja flagowego Rolls-Royce'a

Kolekcja Rolls-Royce Phantom Tempus jest limitowana do 20 egzemplarzy i już trzeba ją traktować jako ciekawostkę. Jeśli ktoś z was byłby zainteresowany takim Phantomem, to musimy go zmartwić. Cała dwudziestka została już zarezerwowana przez klientów z całego świata. Takie samochody rozchodzą się zwykle jeszcze przed oficjalną premierą. Czym jest imponujący Phantom Tempus? Nowa wersja Phantoma jest inspirowana czasem - tym jak przemija i jak można sprawić, by odnieść wrażenie, że stanął w miejscu. Odnajdziemy w niej nie tylko inspiracje czasem, ale też kosmosem.

Wydarzenia ostatniego roku wpłynęły na to, że wiele osób, w tym naszych klientów, na nowo podeszło do tematu swojego poczucia i relacji z Czasem. W tych historycznym okresie, kiedy tak wiele w życiu wydaje się ulotne, nasi klienci szukają pocieszenia w unikalnej ponadczasowości, długowieczności i trwałości oferowanej przez samochody Rolls-Royce’a

- powiedział Torsten Muller-Otvos, Chief Executive, Rolls-Royce Motor Cars.

Rolls-Royce Phantom Tempus fot. Rolls-Royce

Przywiązanie do detali na poziomie "Rolls-Royce", czyli najwyższym z możliwych

Kluczowym motywem jest rzadkie zjawisko astronomiczne, pulsar, nieznane aż do 1967 roku i odnalezione w najdalszych zakątkach przestrzeni kosmicznej (najbliższy odkryty znajduje się 280 lat świetlnych lub 2 704 bln km od Ziemi). Te bardzo gęste, rozżarzone do białości gwiazdy emitują fale elektromagnetyczne w bardzo regularnym rytmie, co sprawia, że są jednymi z najbardziej dokładnych zegarów we wszechświecie. To właśnie to zjawisko stało się inspiracją dla całej kolekcji. Dla Phantoma Tempus przygotowano nowy lakier Bespoke. Nazywa się Kairos Blue i wykorzystano w nim płatki miki. Lakier delikatnie się mieni, czym naśladuje gwiazdy na niebie. Nowa jest także podsufitka Pulsar Headliner, która łączy oświetlenie światłowodowe z pięknym haftem Bespoke. To jednak nie koniec. Spójrzcie na drzwi limitowanego Phantoma. Setki podświetlonych otworków tworzą w ich wyściółce wijące i wirujące wzory.

Z Phantoma usunięto zegarek, żeby podkreślić "wolność właścicieli od upływu czasu i jego ograniczeń". Na przedniej desce pojawiła się za to tzw. Galeria Phantoma. To prawdziwe dzieło sztuki. Jednorodny fragment aluminium został wyfrezowany tak, aby stworzyć sto pojedynczo konturowanych kolumn prezentujących okres stu milionów stanowiący czas obrotowy pulsara. Każda z kolumn jest anodyzowana na czarno i ręcznie polerowana, aby odbijała światło.

To nie koniec. Figurka Spirit of Ecstasy obchodzi 110. urodziny i w tej wersji przygotowano dla niej coś ekskluzywnego. Kierowca może wygrawerować na niej ważną dla siebie datę i miejsce. Choćby ślub lub narodziny dziecka.

Rolls-Royce Phantom Tempus fot. Rolls-Royce

Dla Phantoma Tempus przygotowano też kosz szampański

Wisienką na torcie jest kosz szampański Tempus Champagne Chest powstał na bazie cieszącego się dużym uznaniem kosza Rolls-Royce Champagne Chest. Zawiera ręcznie namalowany pulsar widnieje na stoliku, pod którym skrzynka ukrywa termos do chłodzenia szampana i kawioru, cztery ręcznie zrobione kryształowe kieliszki ułożone tak, aby przywoływały widok cylindrów silnika V12 oraz łyżeczka do kawioru z masy perłowej.

Phantom Tempus jest samochodem dla tych, którzy szukając swojego miejsca w uniwersum, kształtują świat. Rozumieją, iż obok przynależnych nam darów, talentów czy szans, wszyscy otrzymujemy także swój Czas – i to do nas należy maksymalne wykorzystanie każdej chwili.

-podsumowuje szef marki.