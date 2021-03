Gwiazda Formuły 1 będzie budować unikalne samochody

Jenson Button mistrz świata Formuły 1 z 2009 roku i obecnie starszy doradca drużyny Williamsa w F1 zaczął nową ścieżkę kariery. Będzie tworzył unikalne samochody. Stał się współwłaścicielem jednej z ciekawszych firm motoryzacyjnych – Radford.

Radford – kto wszedł w biznes?

Radford to znany i niegdyś popularny twórca unikalnych karoserii z połowy ubiegłego wieku. Teraz Jenson Button razem z prezenterem telewizyjnym, a zarazem konstruktorem samochodowym Antem Ansteadem i projektantem samochodów Markiem Stubbsem, a także prawnikiem Regerem Behle połączyli siły by przywrócić tę markę na należyte jej miejsce.

Jenson Button wskrzesza markę Radford Radford

Stubbs będzie nadzorował projekt każdego nowego modelu Radforda, podczas gdy Anstead będzie nadzorował budowę. Znany kierowca natomiast przetestuje każdy egzemplarz na torze i będzie nanosił poprawki, aby prowadził się jak najlepiej.

Jak sam Button powiedział: „Możliwość pomocy w ożywieniu tej kultowej nazwy to wyjątkowa i niepowtarzalna okazja. Marka Radford niesie ze sobą prestiż i magnetyzm dla każdego, kto ceni samochody. Praca, za którą Harold Radford i jego zespół byli odpowiedzialni w połowie XX wieku, jest po prostu niesamowita, więc skorzystałem z okazji, aby dołączyć do Anta i Marka w ich dążeniu do przywrócenia nazwy Radford należytego jej blasku. Nasza podróż się rozpoczęła i wkrótce pojawią się wieści o naszym pierwszym samochodzie”.

Anstead natomiast dodaje: „Ludzie chcą czegoś wyjątkowego, innego i szytego na miarę. I tu wkracza Radford - nasze samochody będą oferować najwyższy światowy luksus i personalizację, łącząc brytyjskie serce i duszę, najnowocześniejszą technologię z tradycyjnym rzemiosłem. Jenson, Mark i ja jesteśmy dumni, że wskrzeszamy Radforda i jesteśmy zaszczyceni, że możemy być opiekunami tej legendarnej firmy. Przyszłe partnerstwa, które już mamy, są świadectwem tego, co Radford jest w stanie osiągnąć. To jak zrządzenie losu, że projektant, konstruktor i kierowca zjednoczyli się w tym właśnie momencie. To naprawdę ekscytujące."

Jenson Button wskrzesza markę Radford Radford

Radford – co to za firma?

Nazwa Radford pochodzi od nazwiska jego założyciela – Harolda Radforda. Firmę uruchomiono w 1948 roku, a swój debiut zaliczyła w 1951 roku na targach motoryzacyjnych w Londynie. Zyskała sławę tworząc unikalne i bardzo spersonalizowane samochody. W swoim portfolio zajmowała się głównie Rolls’Royce'ami oraz Bentley’ami, a później rozszerzono ofertę o Mini. Byli również odpowiedzialni za stworzenie karoserii z włókna szklanego do prototypu Forda GT40. Klientami Radforda byli głównie osoby bogate i gwiazdy z pierwszych stron gazet. Wśród klientów warto wymienić chociażby Beatlesów, którzy mieli przygotowane przez Radforda Mini ze swoimi autografami.