Policja w USA zyskała nowego stróża prawa, to Ford F-150 Police Responder

Już jakiś czas temu Ford zaprezentował najnowszą odmianę Forda F-150, teraz pokazał światu, jaką wersją tego auta będzie jeździła policja w Stanach Zjednoczonych. Co najciekawsze będzie służył, jako auto pościgowe.

REKLAMA

Ford F-150 Police Responder – co w nim takiego wyjątkowego?

Ford F-150 Police Responder Ford

Policyjny Ford F-150 skonstruowany został na bazie wersji SuperCrew. Wyposażony jest w jednostkę 3,5 litra EcoBoost V6, która produkuje 406 KM mocy i 678 Nm momentu obrotowego. Silnik ten połączono ze specjalnie dostosowaną do policyjnych wymagań 10-stopniową skrzynią biegów. Prędkość maksymalna dzięki temu wynosi 193 km/h. Oprócz zmodyfikowanej skrzyni biegów, zastosowano również opony terenowe Goodyear Wrangler Enforcer. Półciężarówkę wyposażono również w pakiet FX4 Off-Road, w którego skład wchodzą osłony podwozia, elektryczną blokadę mechanizmu różnicowego, amortyzatory do jazdy w terenie i system ułatwiający zjazd ze wzniesień.

Od strony technologicznej, nowy radiowóz wyposażono w 8-calowy ekran główny z systemem SYNC 4 oraz 4-calowy ekran przed kierowcą. Z innych systemów, które znalazły się na pokładzie to m.in. system zapobiegający kolizjom z pieszymi, czujniki martwego pola czy ostrzeganie o ruchu poprzecznym.

Nowe Fordy F Super Duty oficjalnie. Z V-ósemkami. Benzynowa ma 7,3 l, a diesel - aż 1423 Nm

Ford F-150 Police Responder – czyli już nie ukradną radiowozu i inne udogodnienia we wnętrzu

Przydatną opcją, która pozwoli uchronić stróżów prawa przed wstydem to system pozwalający zabrać kluczyki z kabiny przy jednoczesnym utrzymaniu włączonego silnika, świateł i syren. Do tej pory kluczyki musiały znajdować się w stacyjce.

Co się tyczy samego wyposażenia, to na uwagę zasługują fotele, które doposażono w specjalne płyty zabezpieczające i w lepszej jakości tkaniny. Ich kształt pozwala również na komfortowe siadanie przez funkcjonariuszy z paskami, do których mają przytwierdzone wszystkie elementy wyposażenia potrzebne do wykonywania służby.

Ford F-150 Police Responder Ford

Policyjny F-150 na wyposażeniu ma również całkowicie nową konsolę środkową z nowym kształtem. Dzięki płaskiej powierzchni funkcjonariusze korzystający z pojazdu mają miejsce na wypisanie dokumentów lub pracę na komputerach.

Uciekinierzy zobaczą we wstecznym lusterku Forda F-150 w służbie policji już jesienią tego roku.