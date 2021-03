Nowe Fordy F Super Duty oficjalnie. Z V-ósemkami. Benzynowa ma 7,3 l, a diesel - aż 1423 Nm

W USA naprawdę kochają pikapy

Oczywiście po amerykańskich drogach jeździ całe mnóstwo najzwyklejszych i najnormalniejszych samochodów, które doskonale znamy i z Europy. Niektóre różnią się rozmiarem, bo jak wiadomo Amerykanie lubią wszystko, co duże. SUV-y u nas nazywane dużymi (albo i wielkimi) za oceanem uchodzą za średniej wielkości. Nie można jednak zapominać o kochanych tam pikapach. Trzy najpopularniejsze samochody w USA to nie "cars", a "trucks" - Ford serii F, Chevrolet Silverado oraz RAM. Najwięcej sprzedaje się ich zwykłych wersjach, F-150, Silverado 1500 i Ram 1500, ale każdy z nich ma w rodzinie znacznie większych braci.

Największe wrażenie robią ich odmiany Super Duty (Ford i Ram) oraz Heavy Duty (Chevrolet), a więc te przeznaczone do najtrudniejszej pracy. Jak ogromne mogą to być samochody zobaczycie w tym materiale:

Jak duże są amerykańskie pikapy? Tak duże, że Europejczykowi trudno to pojąć

Ford pokazał nową rodzinę Super Duty

Amerykański oddział Forda zawsze dawkuje informacje o swoich nowych modelach, stopniując napięcie. Na pierwszych zdjęciach widzimy Fordy F-250 i F-350 Super Duty, a więc nie pokazano jeszcze największych przedstawicieli gatunku. Wiemy za to, że pod maską nie zabraknie imponujących silników. Potwierdzono, że pikapy będą napędzać dwie V-ósemki. Benzynowa ma około 430 KM i 7,3 litra pojemności. Większe wrażenie robi jednak potężny diesel 6.7 Power Stroke V8. Moc zbliża się do 500 KM, ale maksymalny moment obrotowy to monstrualne 1 423 Nm. Czy da się to porównać do jakiegokolwiek samochodu, który kupimy w naszych salonach? Nie bardzo. Dla przykładu moment obrotowy w topowych dieslach Mercedesa i BMW waha się miedzy 700 a 800 Nm. Jakiś czas temu mówiliśmy sporo o Audi SQ7, której wysokoprężna V-ósemka dostarcza aż 900 Nm. SUV-ów z pikapami Super Duty porównywać bezpośrednio oczywiście nie można, ale chcieliśmy uwypuklić tę różnicę. To naprawdę samochody do przeciągania wszystkiego podczas najcięższej pracy.

Fordy Super Duty. Nie tylko niutonometry robią wrażenie

Ford obiecuje najlepsze parametry w klasie, jeśli chodzi o to, ile seria F może wziąć na pakę i przeciągnąć za sobą. Na wszystkie liczby konkretnych odmian trzeba jeszcze poczekać, ale już podano następujące. Podczas normalnego holowania Fordy Super Duty przeciągną przyczepę o masie do 24 200 funtów (ok. 11 000 kg), a na pace przewiozą nawet 7 850 funtów (ok. 3560 kg). Dla Amerykanów ważne jest także, jak ciężką naczepę kempingową przeciagnie pikap przy dwóch specjalnych mocowaniach - fifth-wheel oraz gooseneck. Dla Super Duty to odpowiednio 32 500 i 37 000 funtów (ok. 14 740 i 16 700 kg) .

Pikap do pracy ma być odpowiednio wyposażony

Europejczycy traktują pikapy jako samochody do ciężkiej pracy. Amerykanie też, ale to nie oznacza, że mają być surowo wykonane i źle wyposażone. Na Starym Kontynencie chciał nas do tego przekonać Mercedes Klasy X, ale mu się nie udało. Z kolei w USA połowa Fordów Super Duty sprzedaje się w topowych wersjach wyposażenia. Podobnie jest w przypadku serii Heavy Duty konkurencyjnego Chevroleta. Dlatego nie powinny nikogo dziwić wnętrza ze zdjęć.

Zamiast luksusowej limuzyny pickup za 100 tysięcy dolarów - nowy trend wśród bogatych kierowców

System multimedialny to najnowsza wersja SYNC z numerem 4. Swoje wskazania może wyświetlać na aż 12-calowym ekranie. Wyświetlacz jest na tyle duży, że opracowano dla niego możliwość pracy na kilku oknach jednocześnie. Ze smartfonami za pomocą Apple CarPlay i Android Auto pikapy połączą się nie tylko za pomocą kabla, ale także bezprzewodowo. Super Duty mogą być połączone z internetem, a do chmury cały czas (24/7) przekazywać informacje o aucie. Samochód synchronizuje się z aplikacją na telefonie. Wykończenie i wyposażenie ma stać na wysokim poziomie - nie zabraknie choćby skóry, najnowszych systemów bezpieczeństwa i wsparcia oraz wielu opcji z zakresu komfortu.

Czerwone Fordy Super Duty pozują do zdjęć w z pakietem Lariat Sport Appearance Package, w którym punktem honoru projektantów było pozbycie się z nadwozia chromu. Nie martwcie się jednak, Super Duty z chromowanymi elementami również znajdą się w ofercie.

