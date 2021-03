Volvo XC60 przeszło lifting. Zmiany są kosmetyczne, ale ważną nowość znajdziemy we wnętrzu

Volvo XC60 - nowy wygląd

Volvo bardzo delikatnie odświeżyło model XC60, co podkreślają już zdjęcia nowości. Są bardzo artystyczne, a samochodu prawie na nich nie widać. Z prostego powodu - to kosmetyka i drobne poprawki. Nowe Volvo XC60 nie oznacza ani stylistycznej rewolucji, ani nawet trochę głębszych zmian. Szwedzi zagrali jeszcze ostrożniej niż Niemcy, których znamy z bardzo zachowawczego podejścia do kolejnych liftingów.

Volvo XC60 - premiera, silniki i ceny

Nowe Volvo XC60 przyjedzie nad Wisłę już za kilka miesięcy, a szczegóły cennika i oferty powinniśmy poznać w maju. Producent nie zająknął się jednak ani słowem o nowych jednostkach napędowych, możliwe więc, że ich nie będzie. Przebudowa oferty również nie powinna być rewolucyjna.

Aktualnie ceny Volvo XC60 w Polsce otwiera 184 850 zł za benzynową jednostkę B4 2.0 o mocy 197 KM z automatem. Litera "B" oznacza, że standardem jest układ miękkiej hybrydy. Taki układ zastosowano także w dieslu B4 (również 2.0 i 197 KM), który wyjściowo kosztuje 194 750 zł.

Volvo XC60 - wnętrze, system multimedialny

Wnętrze doczeka się drobnych porządków i, zapewne, nowych wzorów tapicerek oraz kilku pomniejszych opcji. Największą zmianą jest zupełnie nowy system multimedialny. Volvo zacieśnia współpracę z Google, a nowe rozwiązanie jest w całości oparte na Androidzie i zintegrowane z usługami technologicznego giganta. To oznacza, że będzie korzystać m.in. z Map Google, ulubionych aplikacji, a z samochodem będzie można rozmawiać, ponieważ rolę naszego pomocnika przejmie Asystent Google. Volvo z czasem ten system zainstaluje do wszystkich swoich samochodów.

Aktualizacji doczekają się pokładowe systemy wsparcia kierowcy ADAS - dzięki sensorom, radarom i kamerom pozwolą na pół autonomiczną jazdę.

Produkcja nowego Volvo XC60 ruszy w maju. Niedługo poznamy więcej szczegółów.

