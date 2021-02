Nowy Hyundai i30 N wyceniony w Polsce. W końcu pojawiła się wersja z automatem

Hyundai i30 N - ceny, silniki, moc i osiągi

Hyundai i30 N to rasowy hot hatch, ale wcale nie musi nim być. W ofercie koreańskiej marki znajduje się także stylowa odmiana Fastback i ona również jest dostępna w wersji N. Do Fastbacka trzeba jednak dopłacić 2600 zł. Jeśli chodzi o moc, to oba auta niczym się nie różnią.

W bazowej wersji i30 N z manualną skrzynią biegów (6MT) osiąga moc 250 KM i 353 Nm momentu obrotowego, a jego cena wynosi 126 900 złotych. Kierowcy mają również do wyboru pakiet Performance. Dzięki niemu silnik osiąga moc 280 KM, co stanowi wzrost o 5 KM w stosunku do pierwszego i30 N. Maksymalny moment obrotowy w wariancie Performance urósł o 39 Nm i wynosi teraz 392 Nm. Nowy Hyundai i30 N Performance ze skrzynią 6MT kosztuje 151 900 złotych. Po raz pierwszy i30 N będzie dostępny również z ośmiobiegową dwusprzęgłową skrzynią biegów (8DCT) sparowaną z silnikiem 2.0 T-GDI o mocy 280 koni mechanicznych. Taki wariant i30 N kosztuje 157 900 złotych. Jak szybkie są nowe Hyundaie i30 N? Oba warianty silnikowe osiągają maksymalną prędkość 250 km/h, a nowy i30 N z pakietem Performance przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,9 s.

Hyundai i30 N - wyposażenie standardowe

Standardem w odświeżonym i30 N są: dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, tylne czujniki parkowania, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, tempomat, elektronicznie regulowane zawieszenie, wybór trybów jazdy, przedni przesuwany podłokietnik, tylny podłokietnik, fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego i wysuwanym podparciem na uda, fotel pasażera z regulacją wysokości oraz porty USB i gniazdo 12V z przodu, reflektory LED, światła tylne LED, boczne lusterka w kolorze czarnym błyszczącym, czarną podsufitkę, sportowe fotele z logo N, dodatki w kolorze Performance Blue, metalowe nakładki na pedały, a także 18-calowe felgi aluminiowe.

Mocniejsza odmiana N Performance poszerza to jeszcze o system multimedialny z 10,25-calowym ekranem dotykowym, cyfrowym radiem DAB, nawigacją fabryczną i systemem Bluelink, ładowarkę bezprzewodowa do smartfonów, tapicerkę skórzano-zamszowa, przyciemniane tylne szyby, kolanową poduszkę bezpieczeństwa, inteligentne ostrzeganie o ograniczeniach prędkości (ISLW), kute 19-calowe felgi aluminiowe, belka usztywniająca z tyłu oraz elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy przedniej osi (e-LSD).

Hyundai i30 N 2021 fot. Hyundai

Hyundai i30 N - konkurenci

Sprawdźmy, jak nowy Hyundai i30 wypada na tle kilku konkurentów. Sprawdzamy bazowe ceny sportowych wersji. Bez rabatów i promocji. Niektóre hot hatcha dostępne są tylko z automatem, dlatego wyraźnie to zaznaczamy w nawiasach.

Volkswagen Golf GTI (2.0 245 KM i DSG) - od 142 890 zł

Ford Focus (2.3 280 KM, ręczna skrzynia) - od 137 550 zł

Peugeot 308 GTi (1.6 262 KM) - od 146 200 zł

Renault Megane R.S. (1.8 300 KM, automat 7EDC) - od 157 900 zł

Honda Civic Type R (2.0 320 KM, ręczna skrzynia) - od 170 900 zł