Nowy Hyundai Elantra kosztuje w Polsce 81 900 zł. Ma pod maską ma wolnossący silnik

Nowy Hyundai Elantra - silnik, osiągi, spalanie

To właśnie wolnossący silnik może dla wielu być najciekawszą cechą nowego Hyundaia Elantra. W naszym regionie świata taka jednostka to coraz większa rzadkość, a większość producentów stawia na turbodoładowanie. Wciąż są jednak kierowcy, którzy cenią sobie proste silniki. Pod maską nowej Elantry znajdziemy wolnossący silnik benzynowy 1.6 MPI o mocy 123 koni mechanicznych. Za przeniesienie napędu odpowiada sześciobiegowa skrzynia manualna (6MT) lub opcjonalna bezstopniowa skrzynia automatyczna z możliwością wyboru trybów jazdy (CVT). Wariant ze skrzynią 6MT rozpędza się od 0 do 100 km/h w 10,6 sekundy i osiąga prędkość maksymalną wynoszącą 200 km/h. Dla wersji CVT wartości te wynoszą odpowiednio 10,7 sekundy i 195 km/h. Zastosowanie skrzyni CVT sprawiło, że nowa generacja osiąga prędkość 100 km/h o 0,9 sekundy szybciej, a zużycie paliwa jest niższe aż 1,0 litra. W zależności od wybranego wyposażenia dodatkowego spalanie wynosi od 5,9 do 6,2 litra.

Opinie Moto.pl: Hyundai Elantra - nowa Elantra zaskoczy cię tym, jak bardzo jest dobra

Ile kosztuje nowy Hyundai Elantra?

Polski cennik otwiera teraz 81 900 zł za podstawową wersję Modern z ręczną skrzynią i 87 000 zł, jeśli zdecydujemy się na CVT. Co wchodzi w skład wyposażenia standardowego? M.in. klimatyzacja manualna, cyfrowe radio DAB, system Bluetooth, zdalne sterowanie radiem z kierownicy, komputer pokładowy z 4,2” kolorowym wyświetlaczem, dwa porty USB i gniazdo 12V, kierownicę i dźwignię zmiany biegów obszyte skórą, przedni podłokietnik ze schowkiem, tylny podłokietnik z uchwytami na napoje, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, system ratunkowy eCaLL, system monitorowania tylnej kanapy (RSA), mocowania ISOFIX na tylnych fotelach oraz tylne czujniki parkowania. Wielu kierowców zainteresuje z pewnością pakiet Tech za 2500 zł, który poszerza wyposażenie o system multimedialny z 8” ekranem dotykowym, bezprzewodową integrację z Android Auto i Apple Car Play, system Bluetooth z obsługą komend głosowych oraz kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi.

W cenniku znajdziemy jeszcze dwie droższe odmiany Elantry: Smart (od 93 300 zł) oraz Executive (od 113 900 zł).

Hyundai Elantra 2021 fot. Hyundai

Co zmieniło się w Hyundaiu Elantra?

Na pewno zauważyliście już zupełnie nową stylistykę modelu. Auto stało się futurystyczne (z zewnątrz) i nowoczesne (w środku). To jednak nie jedyne zmiany. Producent chwali się, że dzięki zastosowaniu trzeciej generacji płyty K3 Elantra waży mniej, ma mniejsze spalanie oraz jest sztywniejsza w porównaniu do poprzedniego modelu. Zastosowanie nowej platformy pozwoliło również inżynieriom na obniżenie środka ciężkości, co też wpłynęło na poprawę właściwości jezdnych. Hyundai podkreśla także poprawę bezpieczeństwa.

Sedan jest też dłuższy, niższy i szerszy od siódmej generacji. Elantra ma o 5,5 cm długości całkowitej i 2 cm rozstawu osi więcej, a całkowita szerokość została zwiększona o 2,5 cm. Całkowita wysokość zmalała o 2 cm, a przednią część maski odsunięto o prawie 5 cm.