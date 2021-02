Ruszył przetarg na budowę autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy

Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie 32–kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. Wpłynęło dziewięć ofert. Najniższą na kwotę 9 863 370 zł złożyła firma Mosty Gdańsk. Najdroższą opiewającą na ponad 35,5 mln zł złożyła firma Mosty Katowice.

REKLAMA

Zobacz wideo

Złożone oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:

projekt - 30 proc.,

ekologia (m.in. zagospodarowanie odpadów, emisja spalin - 10 proc.,

cena - 60 proc.

Autostrada A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią GDDKiA

Najważniejsze terminy

Założenia są takie, by umowę z projektantem podpisać w marcu 2021 r. Wykonawca będzie miał 30 miesięcy na wykonanie zadania. Zatem zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej planowane jest na jesień 2023 r.

Zakres prac

Wykonawca będzie miał za zadanie przygotować projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowana trasa to 32-kilometrowy fragment A2 na odcinku od węzła Biała Podlaska (km 624+830) do granicy państwa z Białorusią (km 657+703).

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod budowę trzeciego pasa. Po zapewnieniu finansowania zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji w systemie projektuj i buduj. Budowa ma potrwać około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewidywane jest w drugiej połowie 2025 r.

Autostrada A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią GDDKiA

A2 od węzła Lubelska do Białej Podlaskiej

W sierpniu 2020 r. oddano do ruchu ponad 15 km autostrady A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. zawarte zostały kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Na środkowy odcinek od węzła Groszki do węzła Gręzów kontrakt podpisano pod koniec stycznia 2021 r. W toku są postępowania przetargowe dla czterech kolejnych odcinków pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Biała Podlaska:

Siedlce Zachód – rejon m. Malinowiec,

rejon m. Malinowiec - w. Łukowisko,

w. Łukowisko - rejon m. Swory,

m. Swory - w. Biała Podlaska.

Podpisano umowę na budowę A18. Za dwa lata pojedziemy nową autostradą

A2 Łódź - Warszawa zyska dodatkowy pas ruchu

W województwie łódzkim i mazowieckim nadal trwa opracowywanie koncepcji poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu.

Autostrada A2 - węzeł Kałuszyn GDDKiA