Sprzedaż samochodów w Europie. Całe podium w elektrykach. Całe? Nie, jeden model walczy

Volkswagen Golf straci pozycję lidera już w 2021 r.?

Ostatni miesiąc roku 2020 zakończył się na europejskim rynku bardzo ciekawie. Na szczycie rankingu sprzedaży utrzymał się absolutny bestseller w Europie, czyli Volkswagen Golf, ale ponad 30 000 zarejestrowanych egzemplarzy i spadek rok do roku o dwa procent sprawiają, że musi się oglądać za siebie. I to wcale nie na modele Clio i 208, które zwykle znajdowały się w czołówce. Według statystyk JATO Dynamics grudzień w Europie należał do samochodów elektrycznych. Drugie miejsce zajął Volkswagen ID.3 z wynikiem prawie 28 000 rejestracji, a trzecia była Tesla Model 3, która przekroczyła barierę 24 500.

Nowe przepisy, dopłaty i szeroką promocję elektryków w końcu widać w wynikach sprzedaży w całej Europie. Wcześniej ich udział był znikomy, a auta z e-silnikami zdołały wykroić dla siebie spory udział w rynku tylko w takich krajach jak Norwegia. Teraz to ogólnoeuropejski trend. Najlepiej pokazuje to udział samochodów z wtyczką (stuprocentowe elektryki i pluginy) w strukturze sprzedaży. W grudniu 2019 r. było to tylko 6,3 proc., a w grudniu 2020 r. - już 24 proc.

Sprzedaż samochodów w Europie, grudzień 2020 r. fot. Jato Dynamics

Najpopularniejsze samochody w Europie, grudzień 2020:

O pierwszej trójce już pisaliśmy. Teraz sprawdzimy całą czołówkę. Przy każdym modelu podajemy liczbę zarejestrowanych samochodów w 27 europejskich krajach w grudniu 2020 r. oraz porównanie z sytuacją przed rokiem. Eksperci JATO zwracają uwagę, że wzrosty sprzedaży takich modeli jak Peugeoty 208 oraz 2008 i Fiat 500 również napędzane są przez wersje elektryczne.

Volkswagen Golf - 30 073 szt. (-2 proc.) Volkswagen ID.3 - 27 997 szt. (nowy na rynku) Tesla Model 3 - 24 567 szt. (+11 proc.) Renault Clio - 22 399 szt. (-19 proc.) Peugeot 208 - 20 690 szt. (+17 proc.) Toyota Yaris - 20 465 szt. (+45 proc.) Skoda Octavia - 18 853 szt. (+18 proc.) Renault Captur - 18 688 szt. (-8 proc.) Fiat 500 - 18 680 szt. (+66 proc.) Peugeot 2008 - 17 948 szt. (+62 proc.)

Na wyróżnienie w raporcie JATO za ogromne wzrosty zasłużyły następujące modele spoza pierwszej dziesiątki: Seat Leon (+66 proc.), Volvo XC40 (+67 proc.), Skoda Kamiq (+58 proc.) Volkswagen Up (+58 proc.), Kia Niro (+99 proc.), Nissan Juke (+90 proc.) oraz Nissan Leaf (+94 proc.). W sumie w naszej części Starego Kontynentu zarejestrowano w zeszłym miesiącu 1,21 miliona nowych samochodów. To wynik gorszy od grudnia 2019 r. o 3,8 proc.

Zobacz wideo Peugeot E208 - elektryczna wersja francuskiego samochodu miejskiego

Kto liderem w segmencie hybryd typu plug-in?

Wśród pluginów grudzień należał do nowości. Na podium widzimy samochody, które jeszcze przed rokiem nie miały wersji z wtyczką. Liderem było Renault Captur z wynikiem 6 112 rejestracji, za którym znalazły się Mercedes Klasy A (5 460 szt.) oraz Seat Leon (5 127 szt.). Czwarty był Volkswagen Golf z wynikiem 4 106 sprzedanych pluginów i aż 1388-procentowym wzrostem rok do roku. To jednak trzeba traktować jako ciekawostkę. W Golfie 7.5 hybrydy były marginesem oferty (GTE), w ósemce stały się jej bardzo ważną częścią. Jakie jeszcze pluginy lubią Europejczycy? Na dalszych miejscach widzimy Mercedesa Klasy E, Volvo XC40, Volkswagena Passata, BMW X1, BMW 3 oraz Mercedesa GLC.

