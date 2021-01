W zeszłym roku zezłomowaliśmy ponad 400 tys. samochodów. Najwięcej opli i volkswagenów

Ile w Polsce złomuje się samochodów rocznie?

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podaje, że w 2020 r. w Polsce wyrejestrowano z powodu demontażu 405 204 samochody osobowe. Pod tym względem zanotowaliśmy spory spadek. W porównaniu z rokiem 2019 r. o 13,6 proc. Jeszcze większą różnicę zobaczymy, kiedy zeszły rok zestawimy z 2018 r., kiedy to na złom trafiło ponad pół miliona samochodów. To aż 19,6 proc. mniej samochodów. - O ile dwucyfrowy spadek 2020 vs 2019 można częściowo wytłumaczyć trwającą pandemią - w miesiącach marzec, kwiecień, maj widać wyraźny spadek odnotowanych wyrejestrowań - to jednak systematycznie zmniejszająca się liczba pojazdów zgłaszanych do demontażu powinna niepokoić. Według przedstawicieli Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów (FORS), głównym powodem takiej tendencji jest rozwijająca się szara strefa - komentują eksperci IBRM.

Na złom trafiają przede wszystkim samochody ponad dwudziestoletnie. Najwięcej zezłomowaliśmy tych z rocznika 1999 - to dokładnie 62 030 sztuk, czyli 15 proc. całości. Z dróg zniknęło też dużo aut z roczników:

1998 r. - 50 684 szt.

2000 r. - 49 529 szt.

1997 r. - 39 764 szt.

2001 r. - 33 718 szt.

1996 r. - 31 223 szt.

2002 r. - 25 197 szt.

1995 r. - 21 142 szt.

2003 r. - 19 262 szt,

1994 r. - 14 479 szt.

Jakie samochody zniknęły z polskich ulic w 2020 r.?

Stacje demontażu odwiedzają osoby prywatne. Ze statystyk wynika, że zaledwie jeden procent zdemontowanych pojazdów należało do firm. Z ulic znikają głównie samochody z silnikami benzynowymi (71,4 proc.). Nikogo nie powinno też dziwić, które marki i modele przodują w statystykach. Wcale nie zależą od jakości samochodów, a ich popularności. To prosta zależność. Im dana marka cieszyła się większym zainteresowaniem przed laty, tym więcej jej samochodów trafia teraz do demontażu. Stąd obecność w czołówce opli, volkswagenów i fiatów:

Opel - 64 522 szt.

Volkswagen - 52 052 szt.

Fiat - 48 061 szt.

Renault - 39 061 szt.

Ford - 36 199 szt.

Daewoo - 22 443 szt.

Audi - 15 791 szt.

Peugeot - 15 693 szt.

SEAT - 13 172 szt.

Skoda - 11 939 szt.

A jak to wygląda, kiedy spojrzymy na konkretne modele? Tutaj również mamy dla was pierwszą dziesiątkę:

Opel Astra - 26 567 szt. Volkswagen Golf - 21 007 szt. Opel Corsa - 15 770 szt. Fiat Seicento - 15 413 szt. Opel Vectra - 14 734 szt. Fiat Punto - 12 590 szt. Volkswagen Passat - 12 502 szt. Volkswagen Polo - 12 409 szt. Ford Focus - 12 408 szt. Ford Mondeo - 10 112 szt.