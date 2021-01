Import używanych w 2020 r. Ściągamy te same auta, ale coraz starsze. Padła kolejna granica

Ile używanych samochodów ściągnięto do Polski?

W całym 2020 r. do Polski ściągnięto 848 154 używane samochody osobowe i małe dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To o 16 proc. mniej niż w 2019 r. Powód jest oczywisty - pandemia i lockdown w pierwszej połowie roku wyraźnie odbiły się na samochodowych statystykach. I sprzedaży nowych samochodów, i używanych. Marzec, kwiecień i maj były pod tym względem praktycznie martwe, a branża próbowała nadrobić straty w kolejnych miesiącach.

Niepokoi, że do Polski przyjeżdżają coraz starsze samochody. W 2019 r. średni wiek ściąganych samochodów zbliżył się do 12 lat. W 2020 r. ta symboliczna granica została przekroczona. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podał, że było to dokładanie 12 lat i jeden miesiąc. Większe zainteresowanie starszymi autami w ostatnich miesiącach może być powiązane z zapowiedziami nowego podatku akcyzowego. Nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów, ale prawie na pewno rząd będzie chciał wyeliminować starsze (a więc spełniające mniej rygorystyczne normy emisji) samochody.

Wraca pomysł nowej akcyzy na używane samochody. To zachęta do zakupu ekologicznych aut

Diesel czy benzyna?

W imporcie spada udział silników wysokoprężnych, choć wciąż jest bardzo wysoki. Jeśli spojrzymy tylko na samochody osobowe, to diesle stanowią 42,8 proc. ściągniętych aut. Reszta to tak naprawdę klasyczne silniki benzynowe. Hybrydy i elektryki nie stanowią nawet procenta importu.

Import używanych w 2020 r. Skąd ściągamy samochody?

Tutaj nic w 2020 r. się nie zmieniło. Do Polski wciąż najwięcej samochodów przyjeżdża z Niemiec. To ponad połowa całego importu. Na kolejnych miejscach znalazły się tradycyjnie Francja oraz Belgia. Warto zwrócić uwagę, że coraz popularniejsze stają się auta ściągane ze Stanów Zjednoczonych.

Niemcy – 489 132 szt. Francja – 82 979 szt. Belgia – 56 798 szt. Holandia – 35 399 szt. Stany Zjednoczone – 33 367 szt. Włochy – 27 771 szt. Szwajcaria – 22 491 szt. Austria – 21 494 szt. Dania – 19 635 szt. Szwecja – 18 087 szt.

Jakie auta najchętniej kupowali Polacy w 2020 r.? Najpopularniejsze marki

A jakie samochody trafiają do Polski? Bez zaskoczeń - ranking marek i modeli

Jeśli spodziewaliście się zmiany dotychczasowych liderów, to musimy was rozczarować. Lista najpopularniejszych marek i modeli od wielu lat pozostaje bez zmian. Na szczycie rankingu widzimy te same samochody. Najpopularniejszym modelem jest oczywiście Audi A4.

Audi A4 – 28 051 szt. Volkswagen Golf – 23 902 szt. Opel Astra – 23 107 szt. BMW 3 – 19 445 szt. Audi A3 – 16 486 szt. Volkswagen Passat – 15 148 szt. Ford Focus – 13 821 szt. Opel Corsa – 13 717 szt. Audi A6 – 13 047 szt. BMW 5 – 12 471 szt.

Wśród najpopularniejszych marek również dominują producenci niemieccy. Dużym zainteresowaniem cieszą się także marki z Francji - Renault, Peugeot i Citroen.