Nowy Hyundai Kona już bez diesla. Mamy cennik benzyny i hybrydy

Nowa Kona to najmłodszy SUV Hyundaia. Zadebiutowała w 2017 roku, a właśnie przeszła pierwszy facelifting. Zmiany wizualne sprawiły, że Kona wygląda bardziej dynamicznie, szczególnie w wersji N Line. Jednak największe zmiany pojawiły się w ofercie silnikowej.

Silniki benzynowe i hybryda

Nowa Kona dostępna jest z turbodoładowanymi silnikami benzynowymi 1.0 T-GDI o mocy 120 KM oraz 1.6 T-GDI o mocy 198 KM, a także wersji hybrydowej. Bazowy silnik benzynowy występuje z 6-biegową skrzynią manualną (6MT) lub z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową (7DCT), która zapewnia o 0,5 s lepsze przyspieszenie do 100 km/h.

Topowa jednostka rozwija moc 198 koni mechanicznych (o 21 KM więcej od poprzednika) i umożliwia przyspieszenie 0-100 km/h w 7,7 s. Silnik jest dostępny ze skrzynią 7DCT i napędem na przednią oś, ale przewidziano również napęd na cztery koła.

Uzupełnienie gamy stanowi napęd hybrydowy z silnikiem 1.6 GDI o mocy 105 koni mechanicznych i 44-konnym silnikiem elektrycznym. Moc systemowa wynosi 141 KM i trafia na koła za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni dwusprzęgłowej (6DCT).

Nowa Kona dostępna jest w czterech wersjach wyposażenia – Classic Plus, Comfort, Style i Premium. Ponadto dostępne będzie wersja N Line.

Hyundai Kona 2021 fot. Hyundai

Hyundai Kona - cennik

Cennik Hyundaia Kona otwiera podstawowa wersja Classic Plus. Za odmianę z silnikiem 1.0 T-GDIz manualną skrzynią biegów zapłacimy 73 900 złotych. W porównaniu do poprzednika bazowe wyposażenie zostało wzbogacone o system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym i bezprzewodową łącznością Apple Car Play i Android Auto, komputer pokładowy z 4,2-calowym kolorowym wyświetlaczem, kamerę cofania, asystenta unikania kolizji czołowych z wykrywaniem pieszych, podążanie na pasie ruchu, system monitorowania tylnej kanapy i system ratunkowy eCall. Dodatkowo na pokładzie wersji Classic Plus znajduje się klimatyzacja manualna, tempomat, asystent utrzymywania pasa ruchu, przednie, boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa, światła do jazdy dziennej LED, sterowanie radiem z kierownicy, system Bluetooth z obsługą komend głosowych, gniazdo 12V oraz port USB w konsoli centralnej.

Za wersję Comfort zapłacimy 80 200 zł za wersję z manualem, skrzynia 7DCT wymaga dopłaty 7 tys. zł. Kolejna wersja Style kosztuje 88 400 złotych z silnikiem 1.0 T-GDI, a wersja ze skrzynią 7DCT wymaga 5 tys. zł dopłaty. Zwieńczenie gamy stanowi kosztująca od 123 400 złotych wersja Premium dostępna wyłącznie z silnikiem 1.6 T-GDI.

Uzupełnienie oferty będą stanowić wersje N Line dostępne już od 112 400 złotych z silnikiem 1.6 T-GDI 7DCT 2WD 198 KM. Wersje N Line wyróżniają innymi ustawieniami układu kierowniczego i zawieszenia, a także sportowo stylizowanymi elementami wyglądu, takimi jak zderzaki N Line, 18-calowe felgi aluminiowe czy elementy wnętrza z czerwonymi akcentami.

Nowa Kona Hybrid oferowana jest w trzech wariantach. Bazowa wersja Comfort kosztuje 100 500 złotych, wersja Style została wyceniona na 108 500 złotych, a koszt zakupu topowej odmiany Premium to 122 500 złotych.

Hyundai Kona 2021 fot. Hyundai