Nowe obwodnice pod Toruniem. Ogłoszono przetargi na drogi pod Kruszwicą i Lipnem

Planowana obwodnica Kruszwicy to piąta z sześciu obwodnic, jakie mają powstać w woj. kujawsko-pomorskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. W listopadzie ogłoszono postępowania dla obwodnic:

REKLAMA

Brześcia Kujawskiego na DK62,

Kowalewa Pomorskiego na DK15,

Nowej Wsi Wielkiej na DK25,

Strzelna na DK15 i DK25.

Do tych planów właśnie dołączyła obwodnica Kruszwicy (DK62), a niebawem zostanie ogłoszony przetarg na obwodnicę Lipna (DK67). Tym samym wkrótce wszystkie trasy będą na etapie przetargu na dokumentację.

Zobacz wideo

Dotrzymujemy słowa i uruchamiamy przetarg na opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy obwodnic Kruszwicy i Lipna w woj. kujawsko-pomorskim. Obie inwestycje są przewidziane w Programie budowy 100 obwodnic i wyprowadzą ruch tranzytowy z omijanych miast, co poprawi poziom ich bezpieczeństwa

- powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W nieco ponad miesiąc ogłosimy przetargi na wszystkie zadania przewidziane w woj. kujawsko-pomorskim w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Konsekwentnie realizujemy nasze działania. W przyszłym roku, po podpisaniu umów z wykonawcami, rozpocznie się opracowywanie dokumentacji projektowej, która w efekcie pozwoli przejść do prac budowlanych. Finałem tego będzie większy komfort życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach

- powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA zrywa umowę na 18 km S7 pod Krakowem, część odcinka to obwodnica miasta

Przygotowania do budowy obwodnic

Pierwszy etap to tzw. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Na tym etapie wybierane są warianty przebiegu trasy i plany dalszych prac projektowych. Dołączenie do standardowego STEŚ elementów koncepcji programowej pozwala zaoszczędzić czas i szybciej przystąpić do następnych etapów, czyli budowy drogi. Złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) jest zwieńczeniem pierwszego etapu prac. Drugi etap toczy się równolegle z uzyskiwaniem decyzji i polega m.in. na określeniu szczegółowych prac i poszczególnych obiektów na drodze.

Obwodnica Kruszwicy

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w Kruszwicy, na DK62. Jest to ruch ze strony autostrady A1 i Włocławka. Droga ta jest istotna dla układu komunikacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ rozprowadza ruch pomiędzy autostradą A1 i Włocławkiem, a drogami krajowymi nr 15 i 25. Inwestycja pozwoli na uspokojenie ruchu w centrum miasta. Dzięki wyeliminowaniu transportu ciężkiego Rynek zacznie spełniać swoją rolę społeczną jako centralnego i spokojnego punktu miasta. Obwodnica Kruszwicy będzie miała około 7 kilometrów długości.

Obwodnica Lipna

Celem inwestycji będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w Lipnie na drodze krajowej nr 67. Obwodnica Lipna będzie miała długość ok. 6 kilometrów. Kierowcy jadący w kierunku Włocławka i autostrady A1 nie będą wjeżdżać do centrum miejscowości. W przyszłości obwodnica Lipna ułatwi też dojazd do przygotowywanej drogi ekspresowej S10 łączącej Toruń z Obwodnicą Aglomeracyjną Warszawy.

Jeszcze w tym roku otwarcie 15 kilometrów Południowej Obwodnicy Warszawy

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Obwodnice Kruszwicy DK62 i Lipna DK67 GDDKiA