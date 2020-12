Ten elektryczny samochód jest na rynku od 9 lat! Nissan Leaf teraz w nowej wersji

Nissan Leaf: zasięg

Nissan Leaf został pierwszym samochodem elektrycznym w historii, którego sprzedaż przekroczyła 400 tys. egzemplarzy. Czym zaskarbił sobie zaufanie kierowców? W porównaniu do swojej pierwszej wersji Nissan Leaf, produkowany od 2017 roku, zrobił spory przeskok. W poprzedniej generacji na jedną ładowaniu japoński samochód pozwalał nam na przejechanie około 160 km, co przy obecnych standardach nie wygląda imponująco. Na szczęście koncern Nissana poszedł z duchem czasu. Obecnie, w drugiej generacji tego auta, możemy spodziewać się zasięgu oscylującego w granicach od 240 do nawet 385 km. Oczywiście wszystko zależy od tego z jaką wersją akumulatora wybierzemy Leafa, od warunków pogodowych oraz naszego stylu jazdy. Nissan Leaf w wersji podstawowej, rekomendowany do miejskiej jazdy, z akumulatorem 40 kWh przejedzie nawet 270 km na jednym ładowaniu. Z kolei Nissan Leaf na dłuższe trasy, w wersji e+, ma akumulator o mocy 62 kWh i pozwala przejechać 385 km.

Ten, kto powiedział, że samochody elektryczne nie dają frajdy, prawdopodobnie nimi nie jeździł

Nissan Leaf. Co warto o nim wiedzieć?

Nowy Leaf ma do zaoferowania znacznie więcej niż swój poprzednik nie tylko w kwestii zasięgu. Przede wszystkim silnik o mocy 150 lub 218 KM w zależności od wersji, co stanowi poprawę o 100% w stosunku do poprzednika. Choć jest to auto, które najlepiej sprawdza się w terenach miejskich, ma naprawdę imponujące przyspieszenie. Do osiągnięcia setki potrzebuje mniej niż 7 sekund. Inną dość ważną sprawą, jest czas ładowania. W stacjach szybkiego ładowania,w zależności od wersji, wyniesie on około 40 lub 60 minut. Jeśli chcemy ładować Nissana Leaf z domowego gniazdka, zajmie to od około 21 do nawet 32 godzin. Warto też wspomnieć o designie. Pierwsza generacja wyglądała dość specyficznie i choć miała swoich fanów, to druga wydaje się odpowiadająca gustom większej grupy kierowców. Jest bardziej tradycyjna i ma niższą sylwetkę, pozostając jednocześnie w duchu nowoczesnego designu.

Nissan Leaf Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nissan Leaf - cena

Używaną pierwszą wersję Nissana Leaf można kupić już za 45 tys. złotych. W przypadku nowej wersji drugiej generacji na podstawową wersję przysługuję dofinansowanie w wysokości 30%, co oznacza, że z ceny około 120 tysięcy, zostaje do zapłaty około 83 tysięcy złotych. Koszt Nissana Leaf w wersji z lepszym akumulatorem o mocy 62 kWh, to już wydatek rzędu 170 tysięcy złotych. Na jakich zasadach przyznawane są dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych? Program "Zielony samochód" jest przeznaczony dla osób fizycznych. Maksymalna cena brutto pojazdu, na który można się ubiegać o dopłatę, to 125 tys. złotych, zaś maksymalny poziom dopłaty to 15 proc., czyli nie więcej niż 18 750 złotych.

