Nowy Volkswagen Passat B8 po liftingu! Pierwsza wersja z opcją częściowo autonomicznej jazdy

Nazwa tej serii pochodzi od nazwy wiatru morskiego strefy międzyzwrotnikowej. Za stylistykę pierwszego modelu Volkswagena Passata odpowiada włoski projektant Giorgetto Giugiaro, jednak to technologia wprowadziła Volkswagena do nowej ery. Passat był pierwszym modelem tej marki, w którym umieszczony wzdłużnie z przodu silnik był chłodzony cieczą i napędzał przednie koła. Wcześniej auta miały silniki z tyłu i były chłodzone powietrzem. Do końca 2018 roku, po 45 latach produkcji, sprzedano aż 29 mln egzemplarzy Passatów.

Volkswagen Passat B8 po liftingu

W lutym 2019 roku zaprezentowano wersję samochodu po liftingu. Zmiany objęły przemodelowanie przedniego zderzaka, kokpitu, koła kierownicy oraz wypełnienie tylnych lamp. Więcej zmian znajduje się w kabinie samochodu. Zastosowano lepsze materiały i technologię wykończenia tapicerki, zniknął też analogowy zegarek. Pojawił się wirtualny kokpit o przekątnej 11,7 cali.

Najbardziej istotną zmianą jest właśnie wprowadzenie systemu informacyjno-rozrywkowego MIB3 kontrolowanego przez ekrany o przekątnej 6,5, 8,0 lub 9,2 cala. System jest podłączony do sieci, co umożliwia z korzystania z usług oraz skonfigurowanie hotspotu Wi-Fi. Można obsługiwać go także głosowo.

Kolejną zmianą jest system IQ.Drive, dzięki któremu Passat B8 z 2019 roku jest pierwszym modelem Volkswagena, którym można podróżować półautonomicznie i to do prędkości 210 kilometrów jazdy. Poziom automatyczności wymaga trzymania rąk na kierownicy - w przeciwnym razie po 10 sekundach włączy się sygnał ostrzegawczy, a później auto się zatrzyma i uruchomi światła awaryjne.

Zwiększyła się także moc silnika. Nowy Volkswagen Passat jest bardziej aerodynamiczny, a co za tym idzie także oszczędniejszy. Dzięki zmianom technologicznym może z powodzeniem konkurować z autami z półki premium.

Volkswagen Passat ósmej generacji

Passat B8 po raz pierwszy został zaprezentowany w lipcu 2014 roku. W 2015 roku model ten wygrał plebiscyt na Europejski Samochód Roku wyprzedzając Citroena C4 Cactus i Mercedesa W205. Silniki w Passatach są raczej oszczędne i według danych konsumenckich benzynowe zużywają do 7 litrów na 100 kilometrów, a diesle od 6 do 7 litrów na 100 kilometrów.

Auto, w porównaniu do poprzednich generacji, otrzymało nowy, bardziej elegancki design. Z ulepszeń wyróżniają się także tylne światła LED, które tworzą poziome paski, a po wciśnięciu hamulca w ich miejscu pojawiają się paski pionowe. W 2014 roku Volkswagen zaprezentował także hybrydową wersję Passata o nazwie GTE oraz silniku o mocy 156 koni mechanicznych. W kolejnym roku pojawiła się terenowa wersja tego pojazdu - Alltrack, które ma podwyższone zawieszenie, nakładki na nadkola oraz osłony podwozia ze stali nierdzewnej.

W standardowym wyposażeniu Passatów znajduje się:

System: ABS, ESP, ASR, MSR, monitorujący ciśnienie w oponach, wykrywający zmęczenie kierowcy oraz automatycznego hamowania po kolizji, system bezkluczykowy, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście;

Asystent siły hamowania i stabilizacją toru jazdy, komplet poduszek powietrznych;

Elektryczne sterowanie lusterek;

Fotele przednie z regulacją wysokości;

Trzystrefowa klimatyzacja automatyczna;

Komputer pokładowy;

Czujnik deszczu.

Dostępne są też wersje wyposażeniowe: Trendline, Comfortline, Highline, R-Line i Alltrack (opisany wyżej). Pierwsza z wymienionych to Trendline - wersja podstawowa, która oferowana jest w trzech wariantach silnikowych i współpracujących z sześciobiegową skrzynią manualną. W ofercie diesli znajdują się dwa silniki o mocy 120 lub 150 koni mechanicznych. W zależności od wybranego modelu ceny zaczynają się od 90 do 110 tys. złotych.

Wersja Comfortline będzie różnić się od podstawowej: listwami chromowanymi dookoła szyb, listwami w dolnej części drzwi, fotelem ergoComfort dla kierowcy z regulacją w sześciu płaszczyznach, podparciem odcinka lędźwiowego i regulowaniem elektronicznym, multifunkcyjną kierownicą, automatycznie przyciemnianymi lusterkami wewnętrznymi i zewnętrznym po stronie kierowcy, tempomatem, czujnikiem zmierzchu i systemem ParkPilot.

Wersja Highline jest dodatkowo wyposażona w reflektory przeciwmgielne, diodowe światła tylne, aplikacje dekoracyjne na tablicy rozdzielczej, listwy progowe, podgrzewane przednie fotele pokryte skórą i alcantarą, kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny, aktywny tempomat z systemem Front Assist czy podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby.

Linia R-line ma bardziej sportowy klimat: sportową kierownicę, czarną podsufitkę, dywaniki z kontrastowym obszyciem, osłonę dźwigni zmiany biegów, kierownicę z przyciskami zmiany przyłożenia oraz siedzenia sportowe z opcją obszycia skórą.

