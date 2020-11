Autostrada A2 połączy się z Via Carpatia. Jest przetarg na kluczowy odcinek

Autostrada A2 Siedlce - Biała Podlaska coraz bliżej

Przetarg dotyczy 18-kilometrowego fragmentu A2 pomiędzy rejonem miejscowości Malinowiec (km 580+190) a węzłem Łukowisko. To czwarty i ostatni odcinek, na który podzielono budowę A2 na trasie Siedlce - Biała Podlaska. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 18 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Wybudowany zostanie również węzeł drogowy Łukowisko.

- Konsekwentnie idziemy do przodu. Dziś ruszamy z czwartym, a tym samym ostatnim przetargiem?na A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. W ramach tego zadania powstanie bardzo ważny węzeł - Łukowisko, który połączy autostradę A2 z S19, czyli Via Carpatią. To umożliwi podróżującym bezpośrednie połączenie ze Stolicą, a także wjazd na międzynarodowe szlaki komunikacyjne na osi północ - południe i wschód - zachód - mówi Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Autostrada A2 połączy się z Via Carpatia fot. GDDKiA

Na resztę odcinków autostrady A2 Siedlce - Biała Podlaska przetargi ogłoszono już wcześniej. Na początku listopada głoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka węzeł Siedlce Zachód (Swoboda) - m. Malinowiec (km 580+190) o długości ok. 18,8 km, 10 listopada dla 12,5-kilometrowego zadania węzeł Łukowisko - m. Swory (km 610+722). Kolejny, trzeci 14-kilometrowy odcinek od m. Swory (610+722) do węzła Biała Podlaska GDDKiA ogłosiła 18 listopada.

GDDKiA nie podaje jeszcze, kiedy dokładnie kierowcy pojadą A2 między Siedlcami a Białą Podlaską. Orientacyjny termin to 2024 r. Trwają także przygotowania do realizacji ostatniego etapu autostrady A2 - od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. Dla 32-kilometrowego odcinka trwa proces odbioru koncepcji programowej, a po pozyskaniu finansowania rozpoczną się prace projektowe.

Autostrada A2. Przebieg i harmonogram budowy na wschód od Warszawy Studio Gazeta

A2 Łódź - Warszawa zyska dodatkowy pas ruchu

Autostrada A2 to jeden z najważniejszych szlaków transportowych w Polsce, łączący wschód kraju z zachodem. Odcinek pomiędzy Warszawą a Łodzią jest szczególnie uciążliwy dla kierowców, ponieważ natężenie ruchu na tym blisko 90-kilometrowym odcinku przekroczyło wszelkie oczekiwania. Dlatego trwa opracowywanie koncepcji programowej poszerzenia tego fragmentu autostrady A2 o dodatkowe pasy ruchu. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu w każdą stronę, a dalszy odcinek do węzła Łódź Północ - po trzy pasy ruchu. Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu. GDDKiA zakłada, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.