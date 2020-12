Ten francuski samochód ma niesamowicie intuicyjne wnętrze! Cichy, nowoczesny Peugeot 208

Peugeot 208 - podstawowe informacje o modelu francuskiej marki

Historia Peugeota 208 sięga Międzynarodowego Salonu Samochodów w Genewie w 2012 r. Auto zastąpiło Peugeota 207, który produkowany był tylko przez sześć lat. Nowy samochód francuskiej marki wyróżniał się na tle poprzednika bardziej opływowymi kształtami nadwozia, ale nie doszło do rewolucji. Po raz pierwszy pojawił się w nim i-Cockpit. W 2015 roku Peugeot 208 przeszedł face lifting. Również w Genewie, tym razem w 2019 roku, ukazano światu drugą generację tego miejskiego samochodu.

Peugeot 208 1.2 100 KM - opinia, test, spalanie

Peugeot 208 2019. Czym się odznacza nowa odsłona francuskiego auta?

Kolejna generacja Peugeota 208 2019 została skonstruowana na bazie platformy modułowej CMP/e-CMP. W wersji e-208 liczy sobie 405,5 cm długości przy 196 cm szerokości. Jest wysoki na 143 cm, rozstaw jego osi to z kolei 254 cm. Pojemność bagażnika wynosi 265 l, ale składając tylną kanapę, można zwiększyć ją do 960 l. Design z pewnością nawiązuje do Peugeota 508. Odznacza się dużą dynamiką i sportowym charakterem w nowoczesnym wydaniu. Efekt zostaje wzmocniony przez tylny spojler, LED-owe światła i panoramiczny dach. Projektując nowocześnie wyglądającą tapicerkę, nie zapomniano o gustownych przeszyciach. W kabinie samochodu znajdziemy nowoczesną wersję i-Cockpitu. Wielkość centralnego wyświetlacza to 5,7 lub 10 cali. Na kokpicie umieszczono przyciski typu lotniczego. MirrorLink, Apple CarPlay i Android Auto pozwalają na skonfigurowanie samochodu z dowolnym smartfonem. Wiele miejsca poświęcono pakietowi systemów bezpieczeństwa i asystentów jazdy. Mowa między innymi o adaptacyjnym tempomacie, systemie autonomicznego hamowania po wykryciu przeszkody, systemie wykrywania zmęczenia kierowcy czy też elektrycznym hamulcu postojowym.

Wybór jednostki napędowej - atutem Peugeota 208

Peugeot 208 jest autem, którym można wygodnie skonfigurować wyposażenie z różnymi rodzajami napędu. Producent oferuje klientom trzy silniki benzynowe o mocy 75, 100 i 130 KM. Alternatywą jest silnik wysokoprężny BlueHDI o mocy 100 KM. Najciekawsza jest jednak wersja elektryczna.

Elektryczny Peugeot e-208

W ofercie francuskiej marki znajduje się też Peugeot e-208 wyposażony w silnik elektryczny o mocy 136 KM i akumulator 50 kWh. Do 100 km przyspiesza w 8,1 s. Jego zasięg wynosi do 340 km. Kuszącą opcją jest ładowanie dzięki szybkiej ładowarce 100 kW, która pozwala osiągnąć naładowanie 80% pojemności baterii w zaledwie 30 minut. Pełne ładowanie z tradycyjnego gniazdka elektrycznego będzie trwało jednak ok. 24 h. Ile kosztuje Peugeot e-208 w poszczególnych wersjach?

Active - 124 900 zł

Allure - 131 900 zł

GT Line - 138 700 zł

GT - 147 700 zł

Zobacz wideo Peugeot E208 - elektryczna wersja francuskiego samochodu miejskiego

Peugeot 208 GTI

Trwają prace nad Peugeotem 208 GTI. Wydawało się, że samochody z tym skrótem staną się przeszłością. Wpływ na to mają coraz większe rygory odnośnie ograniczania emisji spalin do atmosfery. Okazuje się jednak, że przyszły Peugeot 208 GTI ma być samochodem elektrycznym. Jak stwierdził Jean-Philippe Imparato, prezes Peugeota:

Pracujemy nad czymś mogącym być GTI przyszłości. Jeśli jeden samochód miałby nim być, to będzie to 208, choćby w wersji elektrycznej. Dla całej reszty wykorzystamy symbol PSE

Peugeot e-208 w Studiu Biznes. Sprawdzamy Samochód Roku 2020 Car of the Year

Peugeot 208 - opinie użytkowników

Peugeot 208 w opinii kierowców, uchodzi za auto o wysokiej jakości w swojej klasie. Ładny design i bogate wyposażenie to część sukcesu, który dopełniają różnorodne opcje do wyboru, które otrzymują klienci francuskiej marki. Tym, co się zarzuca nowemu Peugeotowi 208, są niestety dość wysokie ceny.

