Nowe Porsche 911 GT3 coraz bliżej. "Jest tak szybkie, że ludzie otwierają usta ze zdziwienia" [WIDEO]

Porsche 911 GT3 to ekstremalna, ale ciągle drogowa odmiana legendarnego samochodu. Tak było od modelu 996 z 1999 roku i nie zmieni się w najnowszej generacji 992. Do tej specyfikacji można dodać tylko literki "RS", ale technicznie konstrukcja obu wersji jest taka sama.

Rozwiązania techniczne zastosowane w nowym modelu 911 GT3 mogą zaskoczyć. Źródłem napędu wciąż jest wolnossący silnik, a przeniesieniem napędu opcjonalnie zajmie się ręczna skrzynia biegów. Klient będzie mógł wybrać pomiędzy nią, a dwusprzęgłową przekładnią PDK. To dlatego, że mimo postępu i nacisku na osiągi dla Porsche wciąż ważna jest przyjemność prowadzenia. Poza tym mówimy o drogowym samochodzie, a nie maszynce do wygrywania wyścigów.

To nie znaczy, że nowy model Porsche nie może się pochwalić znakomitymi osiągami. W przypadku aut tej kategorii określa się je nie przyspieszeniem czy prędkością maksymalną, ale czasami przejazdu słynnych torów wyścigowych.

Nowe Porsche 911 GT3 jest nieprawdopodobnie szybkie na torze Nurburgring. Na razie nie mogę zdradzić wyników, ale ludzie otworzą usta ze zdziwienia, kiedy je poznają

- powiedział szef Porsche GT, Andreas Preuninger

Andreas Preuninger, szef Porsche GT fot. Porsche

Na taki efekt pracują wszystkie zastosowane w samochodzie podzespoły. Recepta jest taka sama, jak w przypadku klasycznego modelu 911 - dopracowanie do perfekcji najdrobniejszych szczegółów. Wiele z nich to zupełnie nowe komponenty, a pozostałe zostały ulepszone.

Porsche 911 GT3 ma pod pokrywą sześciocylindrowy silnik bokser o pojemności czterech litrów i mocy 510-520 KM. Osiąga ją bez pomocy turbosprężarek za to przy bardzo wysokich obrotach. Ich granica leży dopiero przy 9000 obr./min. To jednostka napędowa o zdecydowanie wyczynowej charakterystyce.

Jest wersją rozwojową silników stosowanych w poprzednich generacjach 911 GT3, ale inne elementy konstrukcji samochodu są zupełnie nowe. Dotyczy to przede wszystkim przedniej osi auta zawieszonej na podwójnych wahaczach poprzecznych.

Przy ich projektowaniu wzorowano się na wyczynowych odmianach Porsche 911 RSR. W innych wersjach nowego Porsche 911 992 są stosowane prostsze kolumny MacPhersona. Zdaniem Preuningera ta zmiana ma ogromny wpływ na doskonałe prowadzenie modelu GT3 992 i precyzję pracy układu kierowniczego.

Inna zaletą jest niska waga, która daje szybkość reakcji i znakomite osiągi. Nowe Porsche 911 GT3 waży nie więcej niż poprzedni model - tylko 1430 kg - co jest nie lada osiągnięciem w świetle coraz większej liczby elementów wyposażenia obowiązkowego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.

Nowe Porsche 911 GT3. Kształt tylnego skrzydła podyktowała wyłącznie aerodynamika

Połączenie dużego spoilera z bocznymi lotkami i dyfuzora umieszczonego na pokrywie silnika pozwoliło ukształtować przepływ powietrza tak, że zapewnia mocny docisk tylnej osi bez ograniczania prędkości maksymalnej, które zawsze powoduje zbyt ostry kąt natarcia spoilera.

W układzie jezdnym zastosowano koła z obręczami o średnicy 20 cali z przodu i 21 cali przy tylnej osi z oponami Michelin Pilot Sport Cup 2 o szerokości odpowiednio: 255 i 315 mm. Nowe Porsche 911 GT3 jest zaopatrzone w wyjątkowo lekki wydech i tylną szybę ze specjalnego szkła. Takie zmiany ułatwiły obniżenie masy własnej.

To jeszcze nie oficjalna prezentacja nowego Porsche 911 GT3, ale po raz pierwszy firma z Zuffenhausen uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała ten model w pełnej krasie. Prawie, bo ostały się resztki naklejek kamuflujących niektóre detale. Szczęśliwcem, który namówił do tego Porsche jest dziennikarz Henry Catchpole z należącego do sieci CNET portalu Carfection.

Jednak nie wszystkie szczegóły dotyczące nowego Porsche 911 GT3 zostały ujawnione. Ponadto pod ochronną plandeką kryje się kolejny tajemniczy pojazd. Jaki? Można się o tym przekonać oglądając wideo do końca.