Południowa Obwodnica Warszawy coraz bliżej. GDDKiA: w tym roku kierowcy zyskają 15 km

Jak informuje GDDKiA, jeszcze w tym roku kierowcy powinni skorzystać z kolejnego fragmentu trasy S2 stanowiącego Południową Obwodnicę Warszawy. Do końca grudnia oddane mają zostać odcinki C, B i A trasy S2 na Wawrze, Wilanowie oraz Ursynowie (bez tunelu) oraz most na Wiśle.

