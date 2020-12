W końcu niedrogi SUV coupé na naszym rynku! Renault Arkana już w Polsce!

Nowe Renault Arkana: podstawowe informacje

Nowy SUV od Renault od jakiegoś czasu jest wyczekiwany przez europejskich odbiorców. Cieszyć się użytkowaniem tego pojazdu mogą już od około roku m.in. klienci z Rosji, gdzie Arkana trafiła w pierwszej kolejności.

Nowy Renault został opracowany na podstawie znanej z innych modeli tej marki platformie CMF-B. Jego wymiary to 4,58 m długości i 1,57 m wysokości. SUV posiada niewielki bagażnik, który pomieści 513 litrów (w wersji hybrydowej jest jeszcze mniejszy - 438 litrów).

Jakie wersje silnikowe do wyboru będą mieli klienci? Przede wszystkim warto przyjrzeć się hybrydzie. Renault Arkana E-TECH Hybrid ma benzynowy silnik 1.6 (140 KM) oraz dwie jednostki elektryczne współpracujące ze zautomatyzowaną skrzynią biegów MMT. Według danych technicznych Arkana Hybrid w trybie elektrycznym ma pracować przez 80 proc. jazdy po mieście.

Drugą opcją jest Arkana 1.3 Tce (140/160 KM) bazująca na technologii miękkiej hybrydy. Akumulator wspomaga silnik w fazach największego zużycia energii, co wpływa na poprawę osiągów i redukcję spalania.

Na wyposażeniu nowego francuskiego SUV-a znajdą się takie udogodnienia jak: Easy Pilot (asystent jazdy w korku i na autostradzie), automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania, kontrola martwego pola, wspomaganie nagłego hamowania, wyjeżdżanie tyłem z miejsca parkingowego czy kamera 360º.

Renault Arkana: kiedy nowy SUV pojawi się w Polsce?

Kiedy Renault Arkana pojawi się w Polsce? Wszystkie informacje wskazują na to, że sprzedaż w krajach europejskich, w tym również w Polsce, ruszy w pierwszym półroczu 2021 roku. Musimy więc trochę poczekać na to, by poznać więcej szczegółów technicznych dotyczących nowego modelu Renault. Wiele jednak wskazuje na to, że warto czekać na tę premierę.

Renault Arkana: cena podstawowej wersji

Renault Arkana to SUV, który swoim kształtem przypomina klasyczne coupé. Model projektowany głównie z myślą o rynkach azjatyckich trafi jednak do Europy i może okazać się hitem ze względu na dobry stosunek ceny do jakości. Arkanę w Rosji kupić można za około 60 tysięcy złotych. Jednak ta produkowana na rynek europejski będzie unowocześniona i zbudowana na innej platformie, co zapewne podniesie cenę. Jednak wiele wskazuje na to, że i tak będzie ona korzystniejsza niż w przypadku innych pojazdów podobnej klasy.

