Obwodnica Trójmiasta S6. GDDKiA ma z czego wybierać. Wiemy, kiedy kierowcy pojadą S6

Budowę obwodnicy Trójmiasta (a dokładniej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiadała od dawna, ale przez dłuższy czas brakowało konkretów. Do niedawno, ponieważ ostatnio wreszcie zaczęło się coś dziać. Informowaliśmy już was o przetargach, a teraz poznaliśmy chętnych do budowy. GDDKiA podaje, że w sumie 22 oferty wpłynęły od firm i konsorcjów zainteresowanych realizacją dwóch zadań w ramach budowy drogi ekspresowej S6 OMT. W najbliższym czasie będą one analizowane w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej ma być gotowa w 2025 r.

Oddanie w pełni gotowej obwodnicy planowane jest na 2025 r. Wiemy, że OMT będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy w każdym kierunku z rezerwą pod trzeci pas. Trasa ma mieć wraz z obwodnicą Żukowa około 39 km. Dla ułatwienia budowy podzielono ją na dwa odcinki:

Chwaszczyno (bez węzła) – Żukowo (bez węzła), długość ok. 16,3 km;

Żukowo (z węzłem) – Gdańsk Południe (rozbudowa węzła), długość ok. 16 km, oraz obwodnica Żukowa o długości ok. 7 km.

Przebieg obwodnicy ilustruje poniższa mapa:

S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej fot. GDDKiA

Obwodnica Trójmiasta - czekają na nią kierowcy z całej Polski

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to inwestycja, na którą czekają kierowcy w całej Polsce, nie tylko ci mieszkający nad morzem. OMT umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego. To nie tylko ogromne ułatwienie i skrócenie czasu przejazdu dla mieszkańców Trójmiasta i turystów. Obwodnica pozwoli przerzucić także ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska i Koszalina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą drogę ekspresową S6 Obwodnicę Trójmiasta.

Przerzucenie transportu kołowego na drogi szybkiego ruchu to zawsze świetna informacja dla mieszkańców mniejszych miejscowości, przez które teraz jeżdżą kierowcy. Będzie znacznie bezpieczniej.

A co z odcinkami S6 zaznaczonymi na niebiesko? Na te jeszcze poczekamy

GDDKiA podaje, że przygotowuje się do realizacji S6 na odcinku Koszalin - Bożepole Wielkie oraz Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (o której więcej pisaliśmy przed chwilą) i ma dobre wiadomości dla kierowców. - Zamiast w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, droga będzie budowana z budżetu państwa. Takie rozwiązanie o kilka lat przyspieszy realizację całej trasy - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jednak i tak mówimy o odległym terminie. Jeszcze w tym roku mają zostać ogłoszone pierwsze przetargi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to cała droga ekspresowa S6 będzie gotowa w 2025 roku.

